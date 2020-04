Glycovax Pharma développe un vaccin contre la COVID-19 - Un vaccin semi-synthétique en phase préclinique





MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Glycovax Pharma, une société biopharmaceutique basée à Montréal, travaille activement au développement d'une nouvelle approche vaccinale permettant de contrer la COVID-19. Le prototype de vaccin glycoconjugué est présentement en phase préclinique.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, l'équipe de chercheurs et de scientifiques de Glycovax Pharma, dirigée par le Dr René Roy, expert mondial de la glycochimie, a analysé les biomarqueurs spécifiques de ce virus. Cette recherche a notamment permis de découvrir que plusieurs biomarqueurs identifiés sur le virus font partie de la chimiothèque d'immunogènes glycoconjugués développés dans le cadre des travaux des chercheurs de Glycovax Pharma. De plus, les structures de ces glucides sont très similaires aux structures sur lesquelles la société concentre ses travaux depuis 2017.

Cette découverte a incité l'équipe scientifique du Dr Roy à tester ses candidats vaccins glycoconjugués en vue de développer un premier prototype de vaccin semi-synthétique pour contrer la COVID-19 qui pourrait, après une phase d'essais cliniques réussie, être fabriqué rapidement et à grande échelle.

« J'ai consacré ma vie à la recherche scientifique en vue de développer de nouveaux outils et traitements innovants pour les patients atteints de différentes formes de cancers ou d'autres maladies impliquant des bactéries ou des virus. L'analyse du virus de la COVID-19 nous a démontré qu'il avait précisément des propriétés en lien direct avec les molécules que nous développons chez Glycovax Pharma. Cette découverte nous permet d'envisager une solution qui pourrait être déployée assez rapidement pour contrer ce virus. C'est une stratégie porteuse que nous avons le devoir d'explorer, » a déclaré René Roy, Ph. D., directeur scientifique et vice-président recherche chez Glycovax Pharma.

Dr René Roy est un expert mondial et un pionnier de la glycochimie. Il a contribué à la mise au point de deux vaccins pour combattre les infections bactériennes causant la méningite chez les jeunes enfants. En association avec des chercheurs cubains, il a contribué au développement du premier vaccin semi-synthétique au monde qui a permis d'éradiquer complètement cette maladie à Cuba. Le vaccin a par la suite été administré à plus de 65 millions d'enfants dans le monde.

Cofondateur de Glycovax Pharma, le Dr Roy est professeur émérite de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) et professeur associé à l'Institut Armand Frappier de l'INRS. Ses travaux de recherche et développement, depuis la création de Glycovax Pharma, ont permis d'obtenir des résultats précliniques prometteurs sur des vaccins conçus pour le traitement de diverses formes de cancer.

« En réponse à cette pandémie qui cause la mort ici et partout dans le monde, nos chercheurs se sont investis à fond dans cette guerre contre la COVID-19. Leurs recherches sur la chimie des sucres nous ont permis de développer un vaccin semi-synthétique pour la population, dont le but est de prévenir et détruire le coronavirus de façon sécuritaire et économique à produire à grande échelle. D'ici trois mois, avec les ressources appropriées, nous serons en mesure d'évaluer l'efficacité de notre vaccin et de déterminer s'il est en mesure de détruire le virus de la COVID-19, » a ajouté M. Dany Valiquette, président de Glycovax Pharma.

À propos de Glycovax Pharma

Glycovax Pharma est une société biopharmaceutique regroupant une équipe de scientifiques évoluant parmi l'élite mondiale en glycochimie, glycobiologie, immunologie et nanotechnologie. Cette équipe a conçu une famille d'outils thérapeutiques à base de glyco-nanomolécules qui révolutionnent la façon de traiter les patients atteints de cancers et d'autres pathologies impliquant des bactéries et des virus. Visiter : glycovax.com

SOURCE Glycovax Pharma Inc

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 12:15 et diffusé par :