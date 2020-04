Quectel lance des modules Wi-Fi 6 pour offrir des performances haut de gamme aux réseaux d'intérieurs et du secteur automobile





SHANGHAI, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, le premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, a annoncé aujourd'hui une série de tout nouveaux modules Wi-Fi 6, dont la série FG50X de type industriel basée sur le sous-système de connectivité mobile Qualcomm® FastConnectTM 6800, qui est conçue pour offrir des expériences Wi-Fi plus rapides, plus sûres, plus robustes et permettre de nouvelles fonctionnalités audio Bluetooth. Les nouveaux modules incluent également le module orienté pour le secteur de l'automobile AF50T basé sur la puce Wi-Fi 6 Qualcomm® Automotive, la QCA6696, la solution Wi-Fi pour automobile la plus avancée de Qualcomm Technologies. Ces deux séries de modules sont conçues pour offrir des performances accrues en matière de capacité, de débits de données, de latence, de consommation d'énergie et de couverture. Ils offriront des performances sans fil de haute qualité pour une variété d'applications destinées au grand public, au secteur industriel et au secteur automobile, telles que les maisons intelligentes, le MiFi, les téléviseurs intelligents, les appareils à services over-the-top (OTT), les contrôles industriels, le matériel d'abonné, l'Internet des véhicules et bien d'autres.

La série FG50X et les modules AF50T sont compatibles avec les normes IEEE 802.11ax et BT 5.1, et sont rétrocompatibles avec les protocoles 802.11a/b/g/n/ac. En plus de cela, les modules Wi-Fi 6 de faible consommation sont compatibles avec l'architecture Dual-MAC, la bi-bande simultanée (DBS pour Dual Bands Simultaneous) 2,4 GHz et 5 GHz en mode 2x2+2x2, la technologie MU-MIMO avec sondage 8x8, le multiplexage d'accès par porteuses orthogonales avancé (OFDMA pour Orthogonal Frequency Division Multiple Access) et les capacités 1024-QAM (modulation d'amplitude orthogonale).

Utilisée en combinaison avec le module 5G RG500Q de Quectel, la série FG50X offre une solution Wi-Fi 6 et 5G de qualité supérieure pour le MiFi et le matériel d'abonné et est conçue pour garantir une connexion à grande vitesse qui peut prendre en charge jusqu'à 32 clients à la fois. De plus, la série FG50X utilise le mode de cryptage WPA3 pour améliorer considérablement la sécurité des connexions Wi-Fi.

Des échantillons d'ingénierie des modules FG50X et AF50T sont maintenant disponibles et ont été fournis à une gamme de clients pour leurs nouveaux modèles de produits. De plus, la première vague d'appareils clients avec modules FG50X intégrés sera disponible sur le marché au début du mois de mai 2020.

