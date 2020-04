Évaluer l'efficacité des produits antiseptiques BETADINE® contre le SRAS-CoV-2





Mundipharma a aujourd'hui annoncé son intention de se lancer dans une ambitieuse série d'études in vitro et in vivo in vitro et in vivo pour évaluer l'efficacité de ses produits antiseptiques BETADINE® contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) responsable de la maladie COVID-19. Les essais seront lancés en collaboration avec les laboratoires et les experts du BLS3 en Asie, en Europe et aux États-Unis.

La gamme d'antiseptiques BETADINE®, dont la demande est actuellement très forte dans le monde entier, contient de la polyvidone iodée (PVP-I), qui se révèle très efficace contre un large éventail de micro-organismes, notamment les bactéries, les virus et les champignons ; c'est pourquoi vous verrez généralement ces produits dans la plupart des hôpitaux.

Des études réalisées dans le passé attestent que la gamme de produits antiseptiques BETADINE® est très efficace contre un grand nombre de virus, y compris les coronavirus tels que le MERS-CoV et le SARS-CoV qui ont provoqué des épidémies majeures comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS). Le PVP-I a également démontré une large efficacité virucide contre le virus Ebola, les norovirus et les virus de la grippe dans plusieurs études in vitro.

« Plusieurs études ont indiqué que les produits antiseptiques BETADINE® étaient efficaces contre les coronavirus SARS et MERS. Nous avons connaissance de publications récentes et de protocoles médicaux encourageant l'utilisation de solutions PVP-I ; il est donc logique que nous lancions des études en collaboration avec des experts pour les études in vitro et cliniques », a déclaré le PDG de Mundipharma, Raman Singh.

« J'espère que les produits antiseptiques BETADINE® contribueront à long terme à maintenir la courbe plane, dès que nous aurons retrouvé une vie professionnelle et sociale plus normale. En tant qu'entreprise, nous avons fait don de nos produits BETADINE® aux hôpitaux de la région pour aider les professionnels de la santé et tous ceux qui sont en première ligne à travailler sans relâche afin que nous nous protégions et que nous puissions reprendre notre vie quotidienne normale le plus rapidement possible, a ajouté M. Singh.

La gamme de produits BETADINE® qui contient de la polyvidone iodée ou PVP-I est reconnue par les hôpitaux du monde entier depuis plus de 60 ans pour prévenir et traiter les infections, y compris les souches résistantes aux antibiotiques qui provoquent des infections. La PVP-I agit en endommageant les parois et les structures des cellules microbiennes et en perturbant les voies métaboliques nécessaires à la réplication et à la viabilité microbienne. Pour simplifier, il empêche efficacement les bactéries, les virus et les champignons de s'implanter.

« Nous attendons les résultats des tests sur l'efficacité de nos produits antiseptiques BETADINE® contre le SARS-COV-2, mais il est important de noter qu'une confirmation formelle de son efficacité contre le virus causant le COVID-19 ne peut être assurée qu'une fois les tests terminés », a ajouté M. Singh.

« Toutefois, nous espérons que ce programme de collaboration en matière de recherche nous permettra de contribuer à surmonter cette crise sanitaire internationale. »

Depuis plus de 60 ans, les hôpitaux et les consommateurs du monde entier font confiance à la gamme de produits BETADINE® pour prévenir et traiter les infections. Au cours des dernières années, Mundipharma a élargi la gamme de produits BETADINE® pour y inclure des gammes de produits à base de polyvidone iodée et non polyvidone iodée pour la prévention, le traitement et le maintien d'une série de conditions allant des infections des voies respiratoires supérieures, des infections de plaies, de l'hygiène féminine et des infections et épidémies à l'hygiène personnelle et des mains. Des études in vitro et cliniques ont démontré que BETADINE® (Povidone-Iode) tue un large éventail de bactéries, de virus et de champignons, y compris des souches résistantes aux antibiotiques.

Les sociétés associées indépendantes de Mundipharma sont des entités privées dont les activités couvrent les marchés pharmaceutiques du monde entier. La société Mundipharma est un excellent exemple d'entreprise qui offre constamment des produits de haute qualité tout en respectant les valeurs qui la représentent. Notre mission est de soulager la souffrance des patients atteints de cancer et de douleurs non cancéreuses et d'améliorer sensiblement leur qualité de vie. Mundipharma a pour vocation d'apporter aux patients atteints de maladies graves et débilitantes le bénéfice de nouvelles options de traitement dans des domaines tels que la douleur, l'oncologie, les soins de soutien en oncologie, l'ophtalmologie, les maladies respiratoires et les soins de santé grand public.

