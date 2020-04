3M a engagé une poursuite judiciaire au sujet de la vente en ligne des respirateurs N95 trompeurs et des prix excessifs





3M a déposé une série d'actions judiciaires et travaille avec les autorités d'application de la loi du monde entier afin de lutter contre la fraude, les prix excessifs et la contrefaçon

ST. PAUL, MN, le 21 avril 2020 /CNW/ - 3M a continué d'agir de façon décisive pour protéger le public contre les prix excessifs et la fraude de l'équipement de protection respiratoire en engageant aujourd'hui une poursuite judiciaire auprès de la Cour supérieure de l'Ontario. Les défendeurs Zhiyu Pu et Harmen Mander, directeurs de Caonic Systems, Inc., ont faussement déclaré d'être affiliés à 3M pour vendre les respirateurs N95 à des prix exorbitants pendant la pandémie.

Les défendeurs ont enregistré le site Web 3M-Health.com sur la plateforme de commerce électronique Shopify et, à partir de mars, ils vendaient des respirateurs qu'ils ont faussement déclarés comme étant originaires de distributeurs autorisés de 3M à Singapour et au Royaume-Uni. Le 31 mars, à la demande de 3M, la plateforme Shopify a fermé le site Web. Les Caonic Systems ont immédiatement rouvert un autre site Web sur Shopify, www.tormenhealth.com et ont continué de proclamer d'être affiliés à 3M sur les réseaux sociaux. Après la fermeture du deuxième site Web par Shopify, les Caonic Systems ont persisté en effectuant un bref relancement d'un autre site Web et ce, sur une autre plateforme. Les Caonic Systems vendaient des respirateurs N95 à prix de 17,00 $ par l'unité, plus que cinq fois le prix de détail approprié.

La demande légale exige que la Cour ordonne aux Caonic Systems d'assister à identifier et localiser le reste des respirateurs et de partager les renseignements sur leurs ventes et leurs clients. 3M aidera à évaluer l'authenticité de ces respirateurs. Si les respirateurs N95 sont authentiques, 3M soutiendra leur retour afin d'aider à lutter contre la COVID-19. S'ils ne sont pas authentiques, 3M informera les clients de Caonic Systems. Quand les respirateurs seront récupérés, 3M poursuivra des dommages punitifs. 3M fera don de tous les dommages recouvrés aux organismes sans but lucratif qui luttent contre la COVID-19.

« Chez 3M, nous travaillons fort pour continuer d'augmenter la production des respirateurs pour les travailleurs de la santé qui en ont le plus besoin pour lutter contre la COVID-19, » a déclaré Denise Rutherford, vice-présidente principale des affaires commerciales de 3M. « Nous sommes dédiés à arrêter tous ceux qui s'efforcent de s'enrichir en profitant de cette crise et nous avons mené des actions judiciaires après avoir identifié les actes illégaux dans l'État de New York, en Californie, en Floride, au Texas, et maintenant au Canada. »

3M a déposé une série des actions judiciaires dans quatre États des États-Unis au cours de la semaine dernière. La compagnie travaille avec les organismes d'application de la loi, les procureurs généraux d'état et l'éventail le plus large de commerces en ligne et de compagnies technologiques dans le monde afin d'identifier les activités illégales et d'aider à punir les criminels. En effet, avant de déposer cette action, 3M a reporté les renseignements au sujet des défendeurs aux autorités de l'Ontario. L'objectif est de prévenir la fraude avant qu'elle ne commence et de l'arrêter là où elle a lieu.

3M a déployé son équipe du contentieux interne, travaillant de façon étroite avec les bénévoles de son réseau du conseil extérieur et les ressources dans toutes les parties du pays. Dans ce cas, 3M est représentée par David L. Campbell et Sunny Rehsi de Bowman and Brooke LLP.

3M n'a pas changé les prix des respirateurs en réponse à l'éclosion de COVID-19. La compagnie travaille avec les commerçants en ligne et les compagnies technologiques telles que Google, Amazon et Facebook afin d'identifier et supprimer les personnes offrant des produits contrefaits ou à des prix excessifs de leurs sites Web et de les référer aux autorités d'application de la loi.

Ressources pour lutter contre la fraude

Appelez la ligne d'assistance aux États-Unis et au Canada au 1 800 426-8688 pour obtenir des renseignements qui vous aideront à identifier les produits 3M authentiques et pour vous assurer que les produits proviennent des distributeurs autorisés de 3M.

Si les clients ont des préoccupations au sujet d'une activité frauduleuse potentielle, des prix excessifs ou des produits 3M contrefaits, ils peuvent signaler ces préoccupations sur le site Web de 3M.

