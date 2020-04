Air Liquide fournit de l'oxygène et des équipements à des hôpitaux temporaires dédiés aux patients touchés par la COVID-19 en Ontario





MISSISSAUGA, ON, le 21 avril 2020 /CNW/ - En réponse aux besoins générés par la pandémie de COVID-19, les équipes d'Air Liquide au Canada se sont rapidement mobilisées pour équiper des hôpitaux temporaires construits pour venir en aide et traiter les patients atteints de la COVID-19 en Ontario. En avril, Air Liquide, en collaboration avec des centres hospitaliers locaux, des entrepreneurs et des ingénieurs, a contribué à l'ouverture de trois de ces hôpitaux temporaires en Ontario : Joseph Brant à Burlington, Trillium Health Partners à Mississauga et Owen Sound Hospital à Owen Sound.

Air Liquide a fourni l'ensemble du système d'approvisionnement en oxygène liquide, composé de réservoirs en vrac, de vaporisateurs, de stations de régulation et de plaques de béton et d'acier, dans les trois établissements. De plus, Air Liquide fournira de l'oxygène liquide médical pour répondre aux besoins de ces hôpitaux durant cette pandémie.

Les trois hôpitaux s'affairent à construire des centres de traitement secondaires pour les patients COVID-19 à faible criticité, à la fois pour isoler ces patients en dehors de l'hôpital et pour libérer des lits dans les unités de soins intensifs des principaux hôpitaux. Chacun de ces centres temporaires a la capacité d'évaluer et de fournir des soins à environ 80 patients à la fois.

Les hôpitaux Joseph Brant et Trillium Health Mississauga sont situés sur les stationnements respectifs des hôpitaux, tandis qu'Owen Sound a choisi d'installer son hôpital temporaire dans l'aréna local pour profiter d'installations existantes et éviter ainsi de construire une nouvelle structure. Toutes ces solutions temporaires seront démantelées une fois la pandémie passée.

Chris Mendonça, vice-président d'Air Liquide Santé au Canada, a déclaré : « Nous nous sommes engagés à soutenir nos communautés pendant cette crise. La transition rapide de ces installations vers des hôpitaux temporaires est en cours et les équipes d'Air Liquide se sont mobilisées pour assurer leur achèvement dans les délais afin de faciliter leur mise en service. Nous sommes fiers qu'en tant qu'entreprise, nous puissions soutenir des initiatives aussi essentielles que la fourniture d'oxygène médical aux personnes touchées par la COVID-19. C'est la collaboration de nos employés avec les hôpitaux locaux et leur dévouement inébranlable qui ont rendu cela possible ».

Un leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et la santé, Air Liquide est dans une position unique pour aider à combattre cette pandémie. Avec des activités vitales tant dans la fourniture de gaz médicaux que dans les équipements et biens critiques pour la santé et la sécurité, la continuité des activités et le maintien de la santé et du bien-être de nos clients, patients et employés restent essentiels. Alors que la situation évolue tant au Canada que dans le monde, Air Liquide se tient prêt et engagé à servir de façon fiable ses clients, ses patients et ses partenaires en cette période d'incertitude.

À propos d'Air Liquide au Canada

Air Liquide est implantée au Canada depuis 1911 et compte plus de 2 500 employés et plus de 200 000 clients et patients. Présente d'un océan à l'autre dans les principales régions industrielles du pays, Air Liquide Canada approvisionne les secteurs de la santé, de l'aéronautique, de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la chimie, de la défense, de l'électronique, de l'énergie, de la métallurgie, de l'exploitation minière et de la fabrication métallique.

L'activité Santé d'Air Liquide

Fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d'hygiène, du matériel médical et des ingrédients de spécialité. En 2019, elle a servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d'1,7 million de patients à domicile à travers le monde. L'activité Santé du Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3 693 millions d'euros, en s'appuyant sur 16 500 collaborateurs.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.



Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s'appuie sur l'excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l'innovation ouverte et l'organisation en réseau mise en place par le Groupe à l'échelle mondiale. Grâce à l'engagement et l'inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.



Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à 22 milliards d'euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l'environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

SOURCE Air Liquide Canada

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 11:05 et diffusé par :