SONDAGE : 94 % des employés au Canada sont satisfaits de la réponse de l'entreprise à la pandémie de COVID-19





Trois travailleurs sur quatre indiquent que leur patron leur offre un grand soutien depuis le début de la pandémie

TORONTO, le 21 avril 2020 /CNW/ - Selon une nouvelle étude menée par la firme internationale de recrutement de personnel Robert Half, les entreprises canadiennes saisissent l'occasion de naviguer à travers la pandémie. La majorité des employés de bureau canadiens interrogés (94 %) indiquent être satisfaits de la réaction de leur entreprise face au COVID-19, et 67 % d'entre eux se déclarent très satisfaits. De plus, 95 % des répondants ont indiqué que leur gestionnaire a été une source de soutien pendant cette période difficile.

Les deux tiers des employés interrogés (66 %) ont indiqué travailler à domicile depuis quelques semaines, 10 % d'entre eux ont récemment pris des mesures pour travailler de la maison, et 3 % d'entre eux prévoient le faire sous peu. Les 21 % restants ont affirmé continuer de se rendre au bureau. Les répondants qui travaillaient à domicile depuis quelques semaines étaient les plus susceptibles d'indiquer être très satisfaits de la réponse de leur entreprise et de l'appui de leur patron.

La question suivante a été posée aux travailleurs : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la réaction de votre entreprise à la pandémie de COVID-19? Voici leurs réponses :

Très satisfait 67 % Relativement satisfait 27 % Non satisfait 6 %

100 %

On a également posé aux travailleurs la question suivante : « En général, dans quelle mesure votre gestionnaire vous a-t-il appuyé depuis le début de la pandémie de COVID-19? » Voici leurs réponses :

Grandement 74 % Quelque peu 21 % Pas du tout 4 %

99 %*

* Le total des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

« Il est inspirant de constater les nombreuses façons dont les employeurs et les travailleurs de partout au pays se rassemblent au coeur d'un tel climat de changement et d'incertitude, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half. Les entreprises s'adaptent à un rythme extraordinaire et à une ampleur sans précédent pour offrir à leurs clients, à la communauté et, surtout, à leurs employés les processus, les outils et la confiance nécessaires pour faire face à ce nouvel environnement. Il est certain que leurs efforts ne passent pas inaperçus. »

« Bien que nous ne puissions pas prédire l'avenir, la façon dont nous sommes parvenus à trouver des approches uniques pour travailler et tisser des liens est extrêmement encourageante, a ajouté M. King. Pour de nombreux professionnels, cette expérience à l'époque du coronavirus s'est traduite par une plus grande familiarisation, confiance, empathie et collaboration entre collègues et gestionnaires, ce qui nous permettra tous de devenir meilleurs à l'avenir. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 7 au 12 avril 2020. Il regroupe les réponses de plus de 500 employés canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent habituellement dans des bureaux.

