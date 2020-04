Apotex fait don de deux millions de doses d'hydroxychloroquine à l'Agence de la santé publique du Canada





Cet approvisionnement servira de soutien aux essais cliniques et fera partie de la Réserve nationale stratégique d'urgence

TORONTO, le 21 avril 2020 /CNW/ - Partout au pays et dans le monde entier, les chercheurs redoublent d'efforts pour étudier l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement de la COVID-19. Apotex, la plus grande entreprise pharmaceutique du Canada et le seul fabricant d'hydroxychloroquine au pays, a annoncé aujourd'hui un don de deux millions de doses de ce médicament au gouvernement fédéral.

Il y a plusieurs semaines, l'entreprise a modifié ses priorités en vue d'augmenter la production et de réaffecter ses usines afin qu'elles produisent encore plus d'hydroxychloroquine, tout en continuant d'assurer un accès continu au médicament pour les Canadiens actuellement traités selon des indications approuvées.

« Dès le début, notre objectif a été de protéger l'approvisionnement de ce produit pour les patients qui l'utilisent actuellement selon des indications approuvées », a déclaré Jeff Watson, président et chef de la direction d'Apotex. « En même temps, nous reconnaissons l'importance d'établir un profil clinique pour ce médicament afin de déterminer son efficacité dans le traitement de la COVID-19. Nous avons la chance de pouvoir répondre à ces deux besoins. »

Ce don de médicament sera mis de côté pour les essais cliniques actuels et futurs sur la COVID-19 approuvés par le Bureau des essais cliniques, une division de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada. Apotex encourage les chercheurs qui ont besoin d'une réserve d'hydroxychloroquine à communiquer avec elle hcqdonations@apotex.com. Une partie de ce don sera également octroyée à la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) pour offrir une capacité d'intensification d'urgence aux provinces et aux territoires en cas de pénurie importante.

Avant l'annonce d'aujourd'hui, Apotex avait aussi fait don de produit et de placebo pour soutenir huit essais cliniques se déroulant au Canada.

« Notre capacité à accroître rapidement la production souligne l'importance d'avoir une capacité nationale de fabrication », a déclaré M. Watson. « La pandémie actuelle a mis ce fait en lumière en exerçant une pression considérable sur la demande et sur la complexité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

