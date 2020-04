Lancement de la collecte de fonds pour la COVID-19 de la Fondation de l'Hôpital général juif : trois Québécoises montrent l'exemple en faisant des dons totalisant 1,3 M$





Tous les dons versés à cette campagne dont l'objectif est d'amasser 5 M$ seront doublés, jusqu'à concurrence de 500?000 $.

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital général juif (HGJ) a lancé une collecte de fonds d'envergure pour lutter contre la COVID-19 qui bénéficie déjà du soutien de trois grandes mécènes québécoises :

Sharon Azrieli , D. Mus., C.Q.;

, D. Mus., C.Q.; Sophie Desmarais , récipiendaire de la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale; et

, récipiendaire de la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale; et Lisa Mierins , au nom de la Fondation de la Famille Mierins , ancienne membre du conseil d'administration de la Fondation de l'HGJ.

Ces trois femmes ont fièrement pris les devants en s'engageant à financer la lutte mondiale contre la pandémie de nouveau coronavirus qui sévit actuellement et qui continuera de sévir au-delà du sommet de la crise. Elles invitent toutes les personnes qui le peuvent à se joindre à elles dans cette lutte.

La Dre Sharon Azrieli a remis un généreux don de 563?000 $ pour mettre sur pieds l'Espace de création Sharon Azrieli en financent l'achat de trois imprimantes 3D industrielles à la fine pointe de la technologie. « Dans notre culture, nous croyons profondément au proverbe suivant : "Donnez un poisson à un homme, et il aura à manger pour une journée; apprenez à un homme à pêcher, et il aura à manger toute sa vie. " C'est dans cet esprit que j'ai fondé l'Espace de création Sharon Azrieli. Grâce à ces imprimantes, non seulement l'HGJ sera en mesure de créer des prototypes de ventilateurs maintenant, mais il pourra aussi concevoir d'autres équipements essentiels une fois que la crise de COVID-19 sera passée, a déclaré la Dre Azrieli qui a rendu possible la création de ce premier espace unique au Québec. Je crois sincèrement en cette initiative, et j'invite tous les membres de la communauté qui y croient autant que moi à donner généreusement. Je m'engage à doubler tous les dons, jusqu'à concurrence de 500?000 $ », a poursuivi la chanteuse d'opéra montréalaise et fondatrice des Prix Azrieli de musique.

Pour sa part, Mme Sophie Desmarais a remis un don de 500?000 $ afin de financer la recherche sur la COVID-19 à l'HGJ. « L'Hôpital général juif est l'un des principaux établissements de soins de santé au Québec, et quand on m'a informé des projets de recherche en cours, j'ai tout de suite voulu m'impliquer. C'est un devoir pour moi de soutenir la recherche et l'expertise dans ma ville natale en ce contexte de pandémie. Nous sommes tous dans la même situation. Nous devons tous nous rallier et soutenir les efforts exceptionnels que les professionnels de la santé et les chercheurs déploient. Tout le monde doit apporter sa contribution à sa façon. C'est ensemble que nous réussirons à passer à travers cette crise », a déclaré Mme Desmarais.

Quant au don de Mme Lisa Mierins de l'ordre de 250?000 $ qu'elle a remis au nom de la Fondation de la Famille Mierins, celui-ci servira à financer immédiatement l'achat d'équipements pour lutter contre la COVD-19 à l'HGJ. « C'est impossible de rester indifférent quand les besoins sont si criants. Quelle que soit l'ampleur de notre geste, nous devons tous nous mobiliser. Au fil des ans, notre famille a profité à plusieurs reprises du travail exceptionnel des médecins et des services médicaux offerts à l'Hôpital. Nous sommes donc heureux d'aider l'HHGJ et son service d'urgence à affronter la crise de COVID-19 en cette période particulièrement difficile », a affirmé Mme Mierins.

Cette collecte de fonds visant à amasser 5 millions de dollars servira à financer plusieurs initiatives, dont les suivantes :

Centre de création unique au Québec :

L'Espace de création Sharon Azrieli , qui comptera au départ trois imprimantes 3D industrielles à la fine pointe de la technologie, permettra à l'HGJ de concevoir des prototypes de ventilateurs et d'autres équipements médicaux,

Recherche de pointe -- les initiatives suivantes aideront les professionnels de la santé à garder une longueur d'avance sur la COVID-19 :

-- les initiatives suivantes aideront les professionnels de la santé à garder une longueur d'avance sur la COVID-19 : création d'une biobanque qui permettra de prévoir un traitement optimal pour les patients atteints de la COVID-19;



utilisation de l'intelligence artificielle pour prédire les endroits où le coronavirus frappera afin d'en aviser les populations à risque;



recherche sur les facteurs qui rendent ce nouveau coronavirus si contagieux et sur les traitements possibles;



réduction du temps et de l'espace requis pour diagnostiquer la COVID-19;

Programmes essentiels en santé mentale -- comme la télépsychiatrie, qui permet d'aider les gens en situation de détresse pendant la pandémie;

Soins aux personnes âgées -- comme l'utilisation d'outils en ligne, dont ESOGER1, pour évaluer la situation sociogériatrique des aînés afin de leur fournir un soutien adapté;

Accès à des ressources essentielles sur la COVID-19, maintenant et après la crise :

: COVIDOM, une application de santé en ligne, permet aux patients atteints (ou potentiellement atteints) de la COVID-19 d'effectuer un suivi de leur état de santé à la maison.

« L'HGJ fait partie d'une communauté internationale qui n'a plus aucune frontière quand il est question de lutter contre la COVID?19. Nous devons unir nos forces pour faire face à ce virus. Ces trois femmes, ainsi que toutes les personnes qui se joindront à elles, contribueront à changer le cours de cette pandémie mondiale et à sauver des vies », a déclaré Bram Freedman, président et chef de la direction de la Fondation de l'HGJ.

