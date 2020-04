Accélération de la production des systèmes MAXAIR pour répondre aux besoins de protection respiratoire liés à la COVID-19





L'appareil de protection respiratoire motorisé à purification d'air MAXAIR CAPR offre sécurité et confort aux soignants en première ligne qui s'occupent de patients atteints de COVID-19

IRVINE, Californie, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19, Bio-Medical Devices, Intl (BMDI) a considérablement augmenté la production de ses systèmes MAXAIR® CAPR® afin de répondre à la très forte demande visant ses PAPR (appareil respiratoire motorisé à purification d'air) qui figurent parmi les appareils respiratoires les plus appréciés.

« Soutenir les utilisateurs actuels et les nouveaux utilisateurs de nos systèmes MAXAIR est notre priorité absolue », a déclaré Jake Herbert, directeur de l'exploitation et conseiller juridique. « Toutes les ressources de la société sont pleinement mobilisées pour augmenter la production en cette période critique. »

On sait que les fabricants d'équipements de protection individuelle sont submergés par la demande en raison de cette crise soudaine, et bien que la mobilisation actuelle devrait permettre de mieux faire face à la demande, des progrès restent à faire.

En tant que fournisseur clé d'équipements PAPR, BMDI mobilise pleinement l'ensemble de ses ressources avec pour seul objectif de fournir ses systèmes MAXAIR CAPR à ceux qui en ont besoin le plus rapidement possible.

Les améliorations et les plans continus d'intensification des activités prévoient notamment de :

Augmenter l'effectif du service client qui sera multiplié par quatre pour gérer les demandes reçues.

Fixer à un niveau maximum le volume de matières premières commandées auprès de nos fournisseurs.

Continuer à pousser les installations de production à leur capacité maximale en ajoutant plus de personnel et d'équipements.

Obtenir des soutiens supplémentaires afin de poursuivre notre expansion au-delà de nos installations de fabrication actuelles.

« Nous mobilisons tous nos revenus, en plus des montants nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, pour maintenir l'usine et les équipements en service, agrandir nos installations et augmenter le personnel », a poursuivi Herbert. « Nous mettons tout sur la table. Nous avons un profond respect pour nos utilisateurs et nos soignants qui travaillent sans relâche pour que nous surmontions cette terrible tragédie et nous sommes convaincus que nous parviendrons à répondre à la demande croissante. »

En agissant de manière unie, comme nous le faisons toujours quand il s'agit d'affronter des difficultés, BMDI exprime sa plus profonde gratitude à tous ses clients et souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes touchées par ce virus.

Pour équiper vos soignants traitant des maladies infectieuses de solutions respiratoires de qualité supérieure, contactez-nous au 800-443-3842 ou par email à info@maxair-systems.com.

À propos de Bio-Medical Devices Intl.

Bio-Medical Devices Intl, Inc. est un fournisseur de premier plan d'appareils de protection respiratoire motorisés à purification d'air (PAPR) approuvés par le NIOSH pour divers environnements tels que les soins de santé, la fabrication de produits pharmaceutiques, les laboratoires de recherche biologique et les marchés industriels. Depuis plus de 15 ans, BMDI propose des solutions créatives pour répondre aux besoins engendrés par les questions respiratoires et de contact des personnes qui exigent une sécurité et un confort de la plus haute qualité pour l'utilisateur. Les systèmes MAXAIR CAPR® de BMDI sont des systèmes de protection respiratoire sophistiqués qui répondent à toutes les exigences de l'OSHA (Agence fédérale américaine chargée de la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail) en matière d'équipement PAPR à ajustement libre (aucun test d'ajustement requis). Les systèmes MAXAIR sont utilisés dans de nombreux établissements de santé et laboratoires où des contaminants sont présents dans l'air. Offrant un confort et une praticité uniques, les systèmes CAPR sont devenus les respirateurs préférés des professionnels de la santé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1156964/MAXAIR_CAPR_powered_air_purifying_respirator.jpg

