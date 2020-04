Don Gillmor annoncé en tant que récipiendaire du Prix de la Fondation pour contribution exemplaire





TORONTO, le 21 avril 2020 /CNW/ - La Fondation des Prix pour les médias canadiens (FPMC) a le plaisir d'annoncer que le Prix de la Fondation pour contribution exemplaire 2020 sera décerné à Don Gillmor.

Gillmor a grandi à Winnipeg, Manitoba, et est diplômé de l'université de Calgary depuis 1977. Il est romancier, journaliste, et auteur de livres pour enfants, et il a remporté 11 médailles et 41 mentions d'honneur des Prix du magazine canadien au cours de sa carrière.

Sa collection de prix du magazine canadien a commencé en 1991, lorsqu'il a reçu une médaille d'argent pour « Dangerous Liaisons, » publié dans Saturday Night. Plus récemment, en 2016, il a reçu une médaille d'argent pour « A Poet Self-Destructs, » publié dans The Walrus. Durant les 25 ans séparant ces deux médailles, Gillmor a obtenu des mentions d'honneur « dans de nombreuses catégories allant de Essais à Portraits, en passant par Journalisme personnel, Arts et divertissements, Voyage, Meilleur article court, Politique et affaires publiques, Meilleur dossier thématique, Humour, Art de vivre, Affaires, Unique et hors catégorie, Sports et récréations, Affaires sociales, Journalisme d'enquête, Fiction, Journalisme environnemental, » remarque Dianna Symonds, rédactrice indépendante, ancienne rédactrice en chef de Maclean's, et rédactrice de Satruday Night. Elle poursuit en demandant, « Y a-t-il une catégorie dans laquelle il n'a pas été nominé ? Peut-être la Poésie. »

Outre son parcours remarquable avec les PMC, Gillmor a collaboré à la rédaction de The Walrus, et a longtemps contribué à Saturday Night en tant que rédacteur--deux des magazines les plus reconnus au Canada. Il a écrit « pour Maclean's, Legion magazine, Toronto Life, Report on Business, enRoute--et cela fait abstraction de ses articles pour le Toronto Star et The Globe and Mail » déclare Symonds.

Qu'est ce qui suscite un si large intérêt pour son écriture et ses articles ? Peut-être est-ce « une prose calme et épurée. Une évaluation sobre des faits, sans émettre de jugement. Un soupçon d'humour pince-sans-rire. Une intelligence sceptique mais pas cynique, qui suppose, avec générosité, la même chose de la part de son lecteur, » dit Curtis Gillespie, auteur, journaliste et membre du conseil de la Fondation des prix pour les médias canadiens. Cela pourrait être aussi « son empathie et sa compréhension envers nos défauts les plus répréhensibles--son appréciation pour les faiblesses et les défaillances humaines, l'ego et le désir » déclare Anne Collins, éditrice chez The Knopf Random Canada Publishing Group. Remarquez également « la narration adroite, le sens de l'humour rusé, et la phrase occasionnelle qui fait s'arrêter complètement le lecteur afin d'absorber ce qui se trouve sur la page ou l'écran » ajoute Symonds.

Cette narration magistrale s'étend au-delà du monde du magazine. Collins--impressionnée par « la magie de Don, qui se déploie devant nous, en presse écrite ou maintenant en ligne, depuis plus de 30 ans » --a continué à travailler avec Gillmor après avoir quitté l'industrie. Elle a publié deux de ses romans (Long Change en 2015 et Mount Pleasant en 2013) et deux oeuvres non romanesques. La plus récente s'intitule To the River (2018); ce livre a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général 2019 pour les essais et était sur la liste Best Book de 2019 de CBC.

Gillmor a aussi encadré de jeunes auteurs lors du programme de journalisme littéraire du Banff Centre, et donne actuellement des cours de création littéraire à l'école d'éducation continue de l'Université de Toronto. Legion Magazine a fait appel à lui pour les méthodes de journalisme de fond, et ce depuis 2017, « il est l'auteur de la chronique « O Canada » en dernière page du magazine, » déclare Eric Harris, rédacteur de Legion Magazine.

Dans sa lettre de nomination, Gillespie pose une série de questions : « Qui a encadré d'innombrables autres auteurs ? Qui a fait partie des équipe fondatrices et/ou rédactionnelles de presque chaque magazine d'intérêt général important au Canada ? Qui n'expédie jamais son travail ? Qui est le modèle d'excellence au Canada ? Qui mérite le Prix pour contribution exemplaire en 2020 ? La réponse : Don Gillmor. »

La Fondation des prix pour les médias canadiens approuve cette réponse. En raison de l'incroyable contribution de Gillmor à l'industrie du magazine canadien, nous sommes fiers de lui décerner ce prix prestigieux. Félicitations, Don !

