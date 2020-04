Rainer Hepberger rejoint l'équipe de la banque d'investissement dans les soins de santé de William Blair à Londres





William Blair, société spécialisée mondiale de premier ordre, experte en services bancaires d'investissement, gestion de placements et gestion de patrimoines privés, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Rainer Hepberger en tant que directeur général. Monsieur Hepberger rejoint l'équipe de services bancaires d'investissement dans les soins de santé de la firme et sera basé au bureau de Londres.

« Notre entreprise de conseil en services bancaires d'investissement en Europe poursuit sa croissance et nous tenons à avoir les talents du plus haut niveau au sein de notre équipe pour servir au mieux nos clients. Dans cette optique, nous sommes très heureux d'améliorer nos capacités en matière de soins de santé en accueillant Rainer dans notre équipe », a déclaré Anu Sharma, directeur des services bancaires d'investissement européens.

M. Hepberger nous rejoint en provenance de Raymond James, où il était directeur général en charge des soins de santé dans son bureau de Munich. Avant cela, M. Hepberger était chez William Blair, occupant divers postes au sein de l'équipe de services bancaires d'investissement dans le secteur des soins de santé. Auparavant, il a occupé des postes de premier rang chez Innovacell Biotechnology AG et PricewaterhouseCoopers. M. Hepberger est titulaire d'un M.B.A., summa cum laude, de l'Université du Liechtenstein, et d'une maîtrise en droit international (LL.M.) de l'Université d'économie et d'administration des affaires de Vienne.

« Rainer apporte une riche expérience à notre équipe de services bancaires d'investissement dans les soins de santé », a déclaré Brent Felitto, codirecteur des services bancaires d'investissement dans les soins de santé. « Alors que notre présence augmente en Europe, nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau dans l'équipe et nous sommes impatients de poursuivre notre dynamique de transactions de conseil à l'échelle mondiale. »

En 2019, William Blair a débloqué plus de 100 milliards USD de valeur pour ses clients, concluant 245 transactions. Plus d'un tiers des transactions de F&A impliquaient des contreparties transfrontalières couvrant 23 pays.

À propos de William Blair

William Blair est une société spécialisée mondiale de premier ordre jouissant d'une expertise dans la banque d'investissement, la gestion de placements et la gestion de patrimoines privés. Nous fournissons des services de conseil, stratégies et solutions, afin de répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Société indépendante et détenue par ses employés, ainsi que par nos partenaires stratégiques, nous opérons dans plus de 20 bureaux à travers le monde.* Pour en savoir plus, rendez-vous sur williamblair.com.

*Inclut les partenariats stratégiques avec Allier Capital, BDA Partners, et Poalim Capital Markets.

