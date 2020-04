I Squared Capital vend à Marubeni la plus grande plateforme solaire à Taïwan





I Squared Capital, via son fonds ISQ Global Infrastructure Fund I, a finalisé la vente de Chenya Energy à Marubeni Corporation. Chenya Energy, une plateforme se consacrant au développement, à la construction et à l'exploitation d'installations solaires à Taïwan, était une filiale en propriété exclusive d'Asia Cube Energy, une société de portefeuille panasiatique axée sur les énergies renouvelables, fondée par I Squared Capital en 2017.

« Durant les trois années de gouvernance de I Squared Capital, Chenya Energy a augmenté ses capacités dans le solaire de 2,3 à 344,4 mégawatts en utilisant de multiples technologies, comprenant notamment des solutions flottantes, montées au sol et en toiture. La société, qui construit actuellement la plus importante centrale solaire flottante au monde, s'est développée rapidement jusqu'à devenir la plus importante plateforme solaire à Taïwan », a affirmé Gautam Bhandari, associé directeur chez I Squared Capital. « Troisième réalisation de la plateforme de I Squared Capital sur les marchés émergents, elle vient s'ajouter à notre bilan de création de valeur pour nos investisseurs via la création d'entreprises de croissance dans les infrastructures de niveau international qui sont très appréciées par les acheteurs stratégiques. I Squared Capital continue de rechercher activement des opportunités attrayantes à travers le monde. »

Le portefeuille du fonds ISQ Global Infrastructure Fund I a réalisé une valeur en capital d'environ 1,8 milliard de dollars à partir de ses seules plateformes. Parmi les autres réalisations de la plateforme figurent la vente de Kendall Green Energy (une centrale de cogénération à Cambridge, dans le Massachusetts) à Veolia, la vente de Cube Hydro (l'une des plus importantes sociétés hydroélectriques indépendantes aux États-Unis) à Ontario Power Generation, la vente de Lincoln Clean Energy (un développeur de projets éoliens terrestres de premier plan aux États-Unis avec 800 mégawatts) à Ørsted et la vente d'Amplus Solar (le principal fournisseur de systèmes solaires de toiture pour le marché commercial et industriel indien avec plus de 344 mégawatts) à Petronas.

À propos de I Squared Capital : I Squared Capital est un gestionnaire indépendant d'investissements dans les infrastructures d'envergure mondiale qui se concentre sur l'énergie, les services publics, les télécoms, les transports et les infrastructures sociales en Amérique, en Europe et en Asie. La société dispose de bureaux à Hong Kong, Londres, Miami, New Delhi, New York et Singapour.

