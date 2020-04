Xinhua Silk Road : le Festival international économique, commercial et touristique stimule le développement de Yangzhou, en Chine orientale





PÉKIN, 21 avril 2020 /CNW/ - L'édition 2020 du Festival international économique, commercial et touristique « mars fleuri » de Yangzhou a débuté le 18 avril à Yangzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale, avec 36 projets clés signés lors de la cérémonie d'ouverture.

On apprend que 178 projets représentant un investissement brut de 187,83 milliards de yuans seront signés pendant la durée du festival, impliquant la fabrication de pointe, les services modernes et la coopération scientifique et technologique.

Pendant le festival, la ville offrira aux visiteurs des cartes de tourisme et de restauration par le biais de canaux en ligne et hors ligne pour leur permettre de bénéficier de remises en espèces, dans le but d'établir la ville comme destination internationale de renom pour le tourisme culturel et de favoriser la relance du secteur des services.

Le festival a également été le théâtre de la cérémonie d'inauguration de la « capitale mondiale de la gastronomie ».

Avec une histoire vieille de plus de 2 500 ans, Yangzhou est la quatrième ville chinoise à avoir reçu le titre de « capitale mondiale de la gastronomie » en 2019, après Chengdu dans le Sichuan (sud-ouest de la Chine), le district de Shunde à Foshan dans le Guangdong (sud de la Chine) et Macao.

En tant que membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Yangzhou a pris un ensemble complet de mesures en réponse à la pandémie de COVID-19 et a introduit des mesures spécifiques pour soutenir le secteur de la restauration locale, a déclaré par connexion vidéo Ernesto Ottone Ramírez, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture.

M. Ottone Ramírez pense que Yangzhou a la capacité de surmonter la crise grâce à ses importantes ressources culturelles et ses traditions gastronomiques.

Yangzhou va intensifier ses efforts pour développer des groupements industriels comprenant la fabrication automobile et les pièces détachées, les équipements haut de gamme, les nouveaux équipements énergétiques, la microélectronique et les logiciels et services d'information, ainsi que les textiles et vêtements haut de gamme, les équipements de génie océanique et les navires de haute technologie, la biomédecine et les nouveaux dispositifs médicaux, l'alimentation et l'aviation, a déclaré Zhang Baojuan, maire de Yangzhou.

La ville connaît des possibilités de développement sans précédent, grâce à l'intégration du delta du fleuve Yang-Tsé, à la ceinture culturelle du Grand Canal et à d'autres plans de développement nationaux. La commodité des transports modernes, le profond héritage culturel, l'innovation scientifique et technologique, l'environnement commercial international et uniformisé, ainsi que le cadre de vie agréable font de Yangzhou un endroit idéal pour vivre, travailler et créer des entreprises, a déclaré Xia Xinmin, secrétaire du comité municipal du PCC de Yangzhou.

Le Festival international économique, commercial et touristique « mars fleuri », qui se tient sans interruption depuis 19 ans, est devenu une plateforme importante pour la promotion de la coopération économique et commerciale et des échanges culturels de Yangzhou avec le reste de la Chine et l'étranger.

