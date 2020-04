L'AACSB met en avant 25 écoles de commerce qui élèvent l'esprit d'entreprise





TAMPA, Floride, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AACSB International (AACSB), le plus grand réseau mondial d'enseignement commercial, annonce 25 écoles de commerce comme points forts du défi pour ses membres « Innovations qui inspirent » (Innovations That Inspire ) (innovations qui inspirent). » Cette initiative annuelle reconnaît les institutions du monde entier qui se font les championnes du changement dans le domaine de l'enseignement commercial. Cette année, le défi met l'accent sur les « catalyseurs de l'innovation », l'une des cinq opportunités identifiées dans la vision collective de l'enseignement commercial de l'AACSB. Avec des programmes mettant en avant à la fois des collaborations interdisciplinaires et l'engagement communautaire, les innovations mises en avant sont des exemples inspirants des efforts de l'enseignement commercial pour élever la pensée d'entreprise et la création de nouvelles entreprises.

Les initiatives suivantes comptent parmi les innovations les plus marquantes de cette année :

Succession Iowa de l' University of Northern Iowa's sert d'intermédiaire entre les propriétaires d'entreprises rurales de l' Iowa qui cherchent à se retirer et les acheteurs qualifiés qui peuvent gérer ces entreprises avec succès à l'avenir.

de l' sert d'intermédiaire entre les propriétaires d'entreprises rurales de l' qui cherchent à se retirer et les acheteurs qualifiés qui peuvent gérer ces entreprises avec succès à l'avenir. Le programme Biodesign de l'Université hébraïque de Jérusalem développe la prochaine génération de dirigeants israéliens de pointe dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la technologie biomédicale grâce à une approche multidisciplinaire basée sur le travail d'équipe dans laquelle le personnel médical, les étudiants en ingénierie et les étudiants en commerce développent conjointement de nouveaux dispositifs médicaux.

Le Swinburne Social Startup Studio (studio d'entreprises sociales Swinburne) de l'Université de technologie de Swinburne travaille avec des entreprises sociales en phase de démarrage pour développer et tester des idées qui développent des connaissances pour renforcer l'écosystème des entreprises sociales.

« La demande d'innovations qui font appel à des experts de différentes disciplines et répondent aux besoins des communautés locales et mondiales n'a jamais été aussi évidente qu'en ces temps sans précédent », a déclaré Thomas R. Robinson, président et directeur général de l'AACSB. « Nous sommes honorés de présenter ces 25 écoles de commerce pour leur rôle précieux dans la promotion de l'esprit d'entreprise par la recherche, l'enseignement et l'engagement communautaire. Leurs efforts permettent la création et la direction efficace d'entreprises dans le monde entier. »

Le défi « Innovations qui inspirent », qui en est à sa cinquième année, a mis en lumière plus de 120 initiatives d'écoles de commerce qui illustrent des approches prospectives en matière d'éducation, de recherche, d'engagement ou de sensibilisation des communautés et de leadership. À ce jour, les membres de la Business Education Alliance de l'AACSB ont partagé près de 1000 innovations, créant ainsi un solide référentiel dans le système DataDirect de l'AACSB pour informer et inspirer les autres membres et l'industrie.

À propos de AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus grande alliance d'éducation commerciale au monde. Elle met en relation les éducateurs, les apprenants et les entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Avec une présence dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB encourage l'engagement, accélère l'innovation et amplifie l'impact de l'éducation commerciale. Découvrez comment l'AACSB transforme l'éducation commerciale pour une meilleure société sur aacsb.edu.

