Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier trimestre 2020





MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, et Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales, tiendront une conférence téléphonique à l'intention des analystes pour présenter les résultats du premier trimestre et répondre aux questions des analystes le lundi 4 mai 2020. Après la période de questions des analystes, M. Rousseau et Pierre Houle, directeur général et trésorier, répondront aux questions des porteurs d'obligations et des prêteurs de type B.

Les médias et le public peuvent écouter cette conférence téléphonique. Voici les détails :

Date : Le lundi 4 mai 2020



Heure : 8 h 30 (HAE)



Par téléphone : Au 1-800-806-5484, sans frais, ou au 416-340-2217, pour la région de Toronto (mot de passe : 6758405#). Veuillez prévoir 10 minutes pour le branchement à la téléconférence.



Webémission : https://bell.media-server.com/mmc/p/vqnnjb45

Nota : Diffusion en mode écoute seulement. Le logiciel Media Player ou Real Player est nécessaire. Prière d'exécuter le téléchargement bien avant l'appel.



Reprise : Reprise instantanée environ une heure après l'appel au 905-694-9451 ou au 1-800-408-3053, sans frais (mot de passe : 9335265#) jusqu'au 29 juillet 2020 à minuit (HAE).

Les résultats du premier trimestre 2020 seront annoncés le lundi 4 mai 2020, avant la téléconférence.

Internet : aircanada.com

