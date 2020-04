AACSB souligne la contribution de 25 écoles de commerce qui favorisent l'entrepreneuriat





TAMPA, Floride, 21 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, AACSB International (AACSB) - le plus grand réseau mondial d'études commerciales - souligne la contribution de 25 écoles de commerce qui se sont distinguées dans le cadre de son défi appelé « innovations inspirantes » (Innovations That Inspire) destiné à ses membres. Cette initiative annuelle reconnaît les établissements du monde entier qui se font les champions du changement dans le domaine des études commerciales. Cette année, le défi met l'accent sur les « catalyseurs de l'innovation », soit l'une des cinq occasions relevées dans la vision collective de l'AACSB pour les études commerciales (Collective Vision for Business Education). Grâce à des programmes mettant de l'avant à la fois des collaborations interdisciplinaires et des initiatives d'engagement communautaire, les innovations mises en vedette sont des exemples inspirants des efforts déployés dans le domaine des études commerciales pour favoriser l'esprit entrepreneurial et la création de nouvelles entreprises.

Les initiatives marquantes suivantes font partie des innovations mises en vedette cette année :

Le programme Succession Iowa de l'Université du Nord de l' Iowa sert d'intermédiaire entre les propriétaires d'entreprises rurales de l' Iowa qui cherchent à se retirer et les acheteurs qualifiés qui peuvent gérer ces entreprises avec succès dans l'avenir.

Le programme Biodesign de l'Université hébraïque de Jérusalem forme la prochaine génération de dirigeants israéliens de premier plan dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la technologie biomédicale grâce à une approche multidisciplinaire fondée sur le travail d'équipe dans laquelle le personnel médical, les étudiants en ingénierie et les étudiants en commerce conçoivent conjointement de nouveaux appareils médicaux.

Le Swinburne Social Startup Studio de l'Université de technologie de Swinburne travaille avec des entreprises sociales en phase de démarrage pour concevoir et mettre à l'essai des idées, afin de développer des connaissances pour renforcer l'écosystème des entreprises sociales.

« La demande en matière d'innovations qui font appel à des experts de différentes disciplines et répondent aux besoins des communautés locales et mondiales n'a jamais été aussi évidente qu'en ces temps sans précédent », a déclaré Thomas R. Robinson, président et chef de la direction d'AACSB. « Nous sommes honorés de présenter ces 25 écoles de commerce pour leur rôle précieux dans la promotion de l'esprit entrepreneurial par la recherche, l'enseignement et l'engagement communautaire. Leurs efforts permettent de créer et de gérer efficacement des entreprises dans le monde entier ».

Le défi « innovations inspirantes », qui en est à sa cinquième édition, a mis en lumière plus de 120 initiatives d'écoles de commerce qui constituent des exemples d'approches prospectives en matière d'éducation, de recherche, d'engagement communautaire ou de sensibilisation et de leadership. À ce jour, les membres de l'alliance pour les études commerciales (Business Education Alliance) de l'AACSB ont partagé près de 1 000 innovations, créant ainsi un solide référentiel dans le système DataDirect d'AACSB pour informer et inspirer les autres membres de l'industrie.

Pour consulter un aperçu de l'ensemble des innovations en vedette, visitez aacsb.edu/innovations-that-inspire.

À propos d'AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus grande alliance d'écoles de commerce au monde. Elle met en relation les enseignants, les apprenants et les entreprises pour créer la prochaine génération de grands dirigeants. Présente dans plus de 100 pays et territoires du globe, l'AACSB encourage l'engagement, accélère l'innovation et accroît l'influence des écoles de commerce. Pour en savoir plus sur la façon dont l'AACSB transforme les études commerciales au bénéfice d'une société meilleure, visitez aacsb.edu.

