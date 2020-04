Déclaration du premier ministre à l'occasion de Yom HaShoah





OTTAWA, le 21 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom HaShoah :

« À l'occasion de Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste, nous nous souvenons des six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs innocents que les nazis ont systématiquement tués pendant l'Holocauste. Nous rendons également hommage au courage et à la résilience des survivants et de tous ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver celle des autres en se dressant contre le régime nazi.

« En réponse à la pandémie de COVID-19, nous devons souligner cette journée différemment que lors des années passées. Malgré l'annulation des activités et des rassemblements, les Canadiens peuvent marquer Yom HaShoah en regardant les cérémonies en ligne et en participant à la campagne de lecture mondiale des noms de victimes organisée par Yad Vashem (en anglais seulement) à partir de chez eux, en allumant une bougie commémorative et en récitant des prières à la mémoire des victimes. Ce faisant, nous veillons à ce que ces expériences de perte et de survie, ainsi que de souffrances inimaginables et de courage profond ne soient jamais oubliées.

« Cette année, nous avons marqué le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz?Birkenau. Les décennies ont passé, mais nous avons encore la responsabilité de nous rappeler les dures leçons tirées de l'Holocauste.

« Malheureusement, les actes de violence antisémites sont encore fréquents aujourd'hui. Nous avons le devoir solennel d'être unis et vigilants face à toutes les formes d'antisémitisme, de haine et de discrimination. Nous devons affirmer clairement que les attaques visant la communauté juive sont des attaques contre chacun de nous.

« L'année dernière, dans le cadre de la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous avons adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). Le Canada a également réaffirmé son adhésion aux principes de la Déclaration du Forum international de Stockholm sur l'Holocauste et il a appuyé l'adoption de la déclaration ministérielle de 2020 de l'AIMH.

« Aujourd'hui, et tous les jours, nous sommes solidaires des communautés juives du Canada et du monde pour renouveler ce serment : "Plus jamais." »

