COVID-19 - Des cols bleus de la Ville de Rimouski en renfort au CISSS du Bas-Saint-Laurent





RIMOUSKI, QC, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Rimouski et le Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus (SCFP 5275) sont fiers de participer à l'effort régional dans la lutte contre la COVID-19. En effet, des employés manuels normalement affectés à d'autres travaux iront consolider les opérations de buanderie à la clinique spéciale COVID-19 du Colisée Financière Sun Life.

La Ville de Rimouski a reçu une demande à cet effet de la part du CISSS du Bas-Saint-Laurent et a accepté de prêter main-forte rapidement compte tenu du fait qu'elle a présentement certains employés disponibles qui sont qualifiés pour effectuer les tâches requises.

Du côté syndical, on trouve important que tous les efforts soient consacrés pour combattre la pandémie. Son président, Jean Leclerc, de même que le conseiller au SCFP, Yanick Proulx estiment que cette initiative est louable. « Si l'on peut aider, c'est notre devoir de le faire. On offre des services à la population en fonction de ses besoins et en ce moment, c'est le CISSS du Bas-Saint-Laurent qui a besoin de nous », précisent les représentants syndicaux.

Pour l'instant, la durée des besoins pour ces renforts n'est pas déterminée. Il n'est donc exclu que des effectifs additionnels soient déployés dans les prochains jours et mêmes semaines, et ce, en fonction de la demande. « Nous considérons ce geste comme de la solidarité régionale et nous en sommes très fiers », de préciser le conseiller syndical.

