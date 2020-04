Les anges gardiens oubliés d'Héma-Québec





MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que des primes de 8 % ou de 4 % ont été accordées par le gouvernement à certains employé-es essentiels du secteur de la santé, plusieurs autres groupes ont été oubliés, dont le personnel d'Héma-Québec.

« Les travailleuses et les travailleurs d'Héma-Québec n'ont ménagé aucun effort pour répondre à l'appel du premier ministre Legault alors que les réserves de sang étaient très basses en début de crise. L'appel a été entendu. Les points de presse quotidiens du premier ministre continuent de faire appel aux dons de sang par un message au bas de l'écran. Il est temps de reconnaître que nous jouons un rôle essentiel et que la COVID-19 a forcé une réorganisation importante du travail tout en augmentant les risques pour le personnel », affirme Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Pour le moment, il n'y a pas eu de refus du gouvernement concernant la prime pour les travailleuses et les travailleurs d'Héma-Québec et celui-ci est toujours en réflexion à ce sujet. « Malgré nos demandes, la question est toujours en suspens. Nous réclamons donc au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'au Conseil du trésor l'octroi d'un mandat clair afin que cesse cette injustice », demande Lucie Longchamps en constatant qu'aucune négociation n'a été possible sur les primes jusqu'à maintenant, alors que les médecins ont obtenu des forfaits négociés.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) regroupe 500 syndiqué-es d'Héma-Québec qui sont répartis entre cinq syndicats basés à Montréal et à Québec.

La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. Elle compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 08:42 et diffusé par :