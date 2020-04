Great Place to Work® accorde le Best Workplace Suisse de l'année à Selexis pour la troisième année consécutive





Selexis SA, une société de JSR Life Sciences, a annoncé aujourd'hui que Great Place to Work® a reconnu la société comme l'un des "meilleurs lieux de travail de Suisse 2020". Selexis rejoint des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité dont les employés estiment avoir une culture de travail particulièrement loyale, reconnaissante et attrayante. Selexis a également obtenu cette distinction en 2018 et 2019.

"Nos collaborateurs font que Selexis est un lieu de travail exceptionnel", a déclaré Igor Fisch, PhD, directeur général de Selexis. "Nous avons appris l'existence de notre certification cette année dans une période sans précédent, provoquée par une crise mondiale de la santé publique. Au cours des dernières six semaines, nos employés se sont adaptés à des changements extraordinaires dans nos activités et dans notre environnement de travail tout en continuant à prendre soin les uns des autres. Tout en accordant la priorité à eux-mêmes et à leur famille, ils ont également contribué à assurer la continuité des activités de Selexis et le travail important de nos partenaires biopharmaceutiques. Je leur suis extrêmement reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait."

Dans le questionnaire de satisfaction des employés, 93% des employés de Selexis étaient d'accord avec cette déclaration : "En tenant compte de tout, je dirais que c'est un lieu de travail exceptionnel." En outre, 96 % des employés de Selexis ont déclaré qu'ils "se soucient les uns des autres, sont prêts à donner un peu plus pour faire le travail, estiment que l'entreprise est un lieu de travail convivial et se sentent les bienvenus", tandis que 98 % ont indiqué "je suis fier de dire aux autres que je travaille ici."

L'institut de recherche analyse l'attractivité d'une entreprise à travers un processus en deux étapes. Tout d'abord, les employés de Selexis sont interrogés de manière anonyme sur des thèmes centraux du lieu de travail tels que la confiance, l'identification, l'esprit d'équipe, le développement professionnel, la rémunération, le soutien à la santé et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ensuite, les processus RH et la culture d'entreprise de l'entreprise sont audités par des pairs. Les résultats de l'enquête et de l'audit de la culture d'entreprise ont été utilisés pour classer les gagnants.

"Great Place to Work" évalue les "meilleurs lieux de travail en Suisse" sur la base de la qualité de la culture du lieu de travail. Dans diverses études, nous avons pu montrer que la culture du lieu de travail est directement liée au taux de rotation du personnel et à l'engagement des employés, mais aussi aux résultats financiers des organisations," a déclaré Thomas Schneider, copropriétaire et consultant de Great Place to Work Switzerland. "Ainsi, dans divers domaines, il est payant d'être l'un des meilleurs employeurs de Suisse - les employés aiment travailler pour d'excellents employeurs et sont productifs."

À propos de Great Place to Work Switzerland

En tant que société internationale de conseil avec des bureaux dans plus de 60 pays, Great Place to Work aide les organisations à développer une excellente culture du travail. En Suisse, Great Place to Work a été fondée en 2008 et possède des bureaux à Zurich et à Lausanne. Great Place to Work utilise un modèle établi au niveau mondial avec des normes factuelles pour analyser la culture du lieu de travail. Les organisations ayant une excellente culture du lieu de travail sont capables d'activer avec succès le potentiel de tous leurs employés et donc d'augmenter la création de valeur. La base de cette démarche est la confiance mutuelle, les valeurs vécues et la qualité du leadership.

Les forces et le potentiel de la culture du lieu de travail sont évalués sur la base d'une enquête auprès des employés et d'un audit de la culture d'entreprise, puis développés par des mesures concrètes. Cette approche montre à la fois l'influence sur la création de valeur et permet une comparaison avec d'autres organisations. C'est ainsi que sont créés les fondements du prix "Best Workplaces" de Great Place to Work ainsi que de la certification "Great Start !" des entreprises de formation suisses.

Chaque année, Great Place to Work Switzerland évalue la culture du lieu de travail de plus de 100 organisations - des PME aux grandes entreprises - et les soutient ainsi dans leur développement en tant qu'employeurs attractifs. Vous trouverez de plus amples informations sur : https://en.greatplacetowork.ch/.

À propos de Selexis SA

Selexis SA, une société de JSR Life Sciences, est le leader mondial du développement de lignées cellulaires. Sa technologie modulaire de pointe et ses solutions hautement spécialisées permettent à l'industrie des sciences de la vie de découvrir, de développer et de commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. Nos partenaires mondiaux utilisent les technologies de Selexis pour faire progresser plus de 130 médicaments en développement clinique et la fabrication de sept produits commerciaux. Dans le cadre d'un processus complet de développement de médicaments, les technologies de la société raccourcissent les délais de développement et réduisent les risques de fabrication. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.selexis.com.

