PME MTL lance son nouveau service d'accompagnement en logistique du commerce électronique





Le service vise à soutenir les PME montréalaises en e-commerce et à mutualiser leurs efforts avec ceux des prestataires de services logistiques

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - PME MTL, le réseau en soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, lance un service d'accompagnement stratégique en logistique du commerce électronique afin de répondre au besoin criant des PME montréalaises de développer leurs activités de e-commerce.

« L'achat en ligne au Québec en 2019 représentait 12,45 milliards de dollars en 2019, une hausse de près de 20 % comparativement à l'année précédente. Nous savons aussi que la situation actuelle liée à la COVID-19 a accentué les tendances d'achat en ligne des Québécois de 28 à 60 % au cours des dernières semaines1 tout en forçant un bon nombre de PME à revoir leur modèle d'affaire, explique Souad Laidi, experte en transport et logistique à PME MTL. Il devient alors d'autant plus important pour les PME montréalaises de s'outiller adéquatement pour subvenir à la demande en ligne croissante pour des produits québécois et de faire face à la forte compétition des plateformes multinationales qui occupent une grande portion du marché. ».

« La crise sanitaire que nous traversons nous force à revoir nos façons de faire, mais aussi nos façons de consommer. Le commerce électronique devient, dans le contexte actuel, une quasi nécessité pour les entrepreneurs qui ont dû temporairement fermer les portes de leurs commerces pour se conformer aux consignes de santé publique. L'aide que leur apportera PME MTL grâce à son service d'accompagnement leur permettra de développer en accéléré leurs activités de commerce électronique et d'ainsi continuer de servir leur clientèle en dépit de la pandémie. Nos entrepreneurs et nos commerçants animent nos quartiers et la Ville de Montréal et PME MTL sommes déterminés à les aider à traverser la crise », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Développer ses opérations de commerce en ligne, une tâche qui peut être ardue

La numérisation des activités est un processus complexe qui comporte plusieurs enjeux qui peuvent être difficiles à concilier aux réalités quotidiennes des PME (temps de livraison des expéditions, croissance de la demande, contrôle des coûts à l'interne, mise en oeuvre et intégration des TI, etc.). À cela s'ajoutent les standards imposés par la compétition internationale, qui provoquent des attentes élevées chez les consommateurs, notamment en ce qui concerne la livraison gratuite. Ce dernier point est d'ailleurs considéré comme un enjeu logistique important pour 68 % des détaillants.2

Les experts en logistique de PME MTL leur offriront une aide technique et une orientation stratégique qui leur permettra de mieux concentrer leurs efforts sur les services à valeur ajoutée pour l'entreprise. Cet accompagnement taillé sur mesure comprend par exemple un pré-diagnostic des opérations, une aide au démarrage des services logistiques, ou encore la recherche d'un prestataire de service logistique et d'autres ressources nécessaires.

La solution : rassembler les acteurs locaux

Le lancement de ce nouveau service vise à regrouper les efforts des commerçants et manufacturiers montréalais en les mettant en relation avec les entreprises spécialisées en impartition logistique (3PL). Actuellement, moins de 8 % des entreprises québécoises recourent aux services des 3PL3 qui permettent pourtant aux e-commerçants d'être plus performants en termes de logistique. Ils peuvent en effet prendre en charge une partie plus ou moins conséquente de la logistique de leurs clients allant de l'entreposage à la livraison en passant par la préparation des commandes.

« En lançant le service d'accompagnement en logistique du commerce électronique PME MTL se donne le mandat de créer des synergies entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial montréalais en collaborant avec les e-commerçants et les prestataires de services logistiques, affirme Alexandre Skerlj, expert en transport et logistique à PME MTL. À terme, nous désirons arriver à rassembler les entreprises autour d'objectifs communs et d'actions concertées en vue d'accroître la cohésion, la compétitivité?, la croissance et le rayonnement de l'ensemble du secteur à l'échelle de la métropole »

À propos de PME MTL

Le réseau PME MTL offre un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs privés et d'économie sociale se situant sur l'île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des PME, chaque année les 140 experts de PME MTL accompagnent plus de 3 500 entrepreneurs par leurs conseils en gestion et l'octroi de financement. Véritable catalyseur en développement de l'entrepreneuriat, PME MTL travaille de concert avec un vaste réseau de partenaires et agit comme lieu de convergence entre les entrepreneurs et les différents experts, intervenants, gestionnaires de programmes et d'aides financières.

Pour plus d'information sur le service : https://pmemtl.com/services/expertises/logistique-commerce-electronique

1 Radio Canada : Achats en ligne, le coronavirus semble déjà avoir un impact sur les habitudes

2 CEFRIO (2018), Portrait de la logistique en commerce électronique au Québec

3 Postes Canada (2019) Le point sur la logistique du commerce en ligne Canadienne

