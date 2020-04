Wajax annonce l'adoption de mesures relatives à la COVID-19 lors de son assemblée annuelle des actionnaires





Symbole à la TSX : WJX

TORONTO, le 21 avril 2020 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui qu'à la lumière de la crise de santé publique en cours liée à la pandémie de COVID-19, et afin de réduire les risques potentiels pour la santé et la sécurité de ses actionnaires, employés et autres parties prenantes, elle exhorte vivement les actionnaires et les autres parties intéressées à rester à la maison et à ne pas assister en personne à l'assemblée annuelle de la Société qui aura lieu le mardi 5 mai 2020. La participation en personne sera limitée strictement aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir dûment nommés. Les invités ne seront pas autorisés, et il n'y aura aucune présentation ou réception après la partie officielle de l'assemblée. La Société se réserve le droit de refuser l'admission à tout actionnaire ou fondé de pouvoir qui souhaite assister à l'assemblée en personne, et qui, selon elle, peut poser un risque pour la santé ou dont l'admission contreviendrait aux lois, politiques ou décrets d'urgence en matière de santé publique en vigueur au moment de l'assemblée. Tous les actionnaires inscrits et fondés de pouvoir dûment nommés qui sont admis à l'assemblée devront garder une distance physique avec les autres participants.

Les actionnaires sont encouragés à voter par procuration en ligne ou par téléphone avant l'assemblée, et à participer à l'assemblée au moyen d'une webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site Web de Wajax à www.wajax.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Web de Wajax après l'assemblée. Les actionnaires pourront poser des questions à la direction par le biais de la webdiffusion à la fin de l'assemblée. Par contre, il ne sera pas possible de voter lors de la webdiffusion. La date limite pour voter par procuration est le vendredi 1er mai 2020 à 17 h (HE).

Les actionnaires sont également invités à écouter la conférence téléphonique de Wajax sur les résultats financiers du premier trimestre de 2020 par l'intermédiaire de la diffusion Web en direct qui sera disponible sur le site Web de la Société le mardi 5 mai 2020, à 14 h (HE). La présentation sur les résultats financiers du premier trimestre de 2020 de la Société sera affichée sur le site Web de la Société avant la conférence téléphonique, et un enregistrement de la conférence sera affiché à l'issue de sa conclusion.

Sachez que votre santé et votre sécurité demeurent la priorité absolue de Wajax. La Société se conformera à toutes les restrictions et recommandations fédérales et provinciales en vigueur concernant les rassemblements publics et, dans la mesure où on détermine que des mesures supplémentaires sont nécessaires, y compris le report de l'assemblée ou des changements au lieu ou au type de réunion, ces mesures seront annoncées par voie de communiqué. Les actionnaires sont invités à consulter le site Web de Wajax à www.wajax.com pour connaître les plus récentes mises à jour. Pour plus de détails sur l'ordre du jour de l'assemblée, consultez la circulaire d'information de la direction et l'avis de convocation de la Société datés du 3 mars 2020, qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com.

Wajax remercie ses précieux actionnaires de leur compréhension et de leur collaboration.

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente, de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

