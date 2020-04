Audiens dynamise sa plate-forme innovante des données clients grâce un investissement stratégique de 8 millions de dollars effectué par le géant de la technologie NHN





La plate-forme des données clients (CDP pour Customer Data Platform) d'Audiens permet aux spécialistes du marketing numérique de personnaliser instantanément leurs données selon leurs conditions, d'exploiter au mieux les données de leurs clients et de réduire le gaspillage de leurs dépenses publicitaires

SAN JOSÉ, Californie et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Audiens, plate-forme indépendante des données clients et outil de gestion du public, a bénéficié d'un investissement en liquidités de 8 millions de dollars (6,5 millions de livres sterling) de l'entreprise sud-coréenne NHN Corp. Il s'agit du premier investissement que NHN réalise dans une entreprise technologique européenne. Cet investissement accélère les projets d'expansion internationale d'Audiens et donne plus de moyens à l'équipe sur les principaux marchés européens.

L'investissement va non seulement donner plus de valeur à la plate-forme CDP d'Audiens, mais aussi ouvrir un nouveau canal pour la technologie des données de NHN qui pourra ainsi atteindre des clients à l'échelle mondiale, au-delà des frontières de la Corée du Sud.

Jonathan Brech, qui était précédemment le directeur commercial d'Audiens, a été nommé PDG afin de prendre en main la croissance de l'entreprise, alors que Marko Maras, fondateur d'Audiens, dirigera désormais la stratégie et l'innovation en matière de produits. M. Brech a occupé auparavant le poste de PDG chez Cambridge Data, qui conseillait les grandes entreprises pour que celles-ci développent des capacités de premier plan, basées sur les données.

NHN dispose de vastes quantités de données sur le comportement des consommateurs et est l'un des rares géants de la technologique à avoir prospéré hors des forteresses occidentales que sont Amazon, Google, Facebook, Apple et Microsoft. Les efforts dont Audiens redouble sur le cloud, les données, la publicité, les technologies financières et le divertissement lui permettront d'offrir une connaissance unique sur les publics dans un contexte concurrentiel.

Grâce à cet investissement, Audiens prévoit d'augmenter le public utilisant le « plug and play » pour offrir des technologies d'identification et de priorisation automatique des publics. L'entreprise va utiliser des techniques de pointe de traitement des données reposant sur l'expérience des données dans le cloud et des techniques d'apprentissage automatique de NHN. Elle va aussi intégrer de nouveaux modèles mathématiques standards dans sa plate-forme CDP et accroître ses capacités en matière de science des données afin d'intégrer de meilleurs modèles des comportements des consommateurs dans la plate-forme de gestion du public.

« De grandes fonctionnalités à vocation industrielle sortent du domaine de l'informatique et des renseignements commerciaux pour passer directement à l'utilisateur du marketing. Pour contrôler et évoluer, Audiens donne aux spécialistes du marketing une visibilité instantanée sur les comportements de leur public », a déclaré Jonathan Brech, PDG d'Audiens. « Notre plate-forme de gestion du public permet également aux équipes marketing de collaborer avec des collègues sur les 'petits coups de pouce' les plus efficaces à donner pour conduire les différents publics vers la prochaine étape la plus souhaitable - qu'il s'agisse d'acheter de l'espace média de manière plus intelligente ou d'envoyer des messages par courrier électronique, plate-forme de messagerie, ou autre. C'est un moyen beaucoup plus rapide de comprendre et de répondre aux différents comportements de vos clients. »

« Audiens possède une vision unique pour automatiser l'identification et l'optimisation du public en utilisant la science des données et les techniques d'apprentissage automatique », a déclaré JS Lee, directeur de NHN. « En leur apportant notre maîtrise de la science des données, de la technologie et de la publicité, ainsi que nos données sur la connaissance approfondie des clients, nous pouvons créer une nouvelle donne stimulante dans le marketing. »

« L'évolution continue des solutions CDP qui découle de l'élimination des données de tiers illustre les atouts dont se parent les plateformes CDP aux yeux des spécialistes du marketing. Les CDP sont une technologie essentielle pour tout spécialiste du marketing qui a besoin de dynamiser ses données internes et de créer et gérer des publics dans le cadre de campagnes de marketing qui captent l'attention », a déclaré M. Brech. « Les CDP sont le nouveau modèle incontournable pour un marketing qui atteint sa cible et cet investissement de NHN est une preuve de la valeur de notre plate-forme technologique ».

« Ajouter la force de la technologie et de la science des données de NHN à la simplicité et à la facilité de déploiement de la plate-forme CDP d'Audiens donne à nos clients du monde entier la possibilité de créer des campagnes de marketing qui produisent plus rapidement de la valeur pour leur marque », a ajouté M. Brech. « Cet investissement renforce les capacités de notre studio de science des données et consolide notre programme international de ventes et de marketing ».

Des clients, comme ING , Iper et Unieuro , ont recours à Audiens pour optimiser leur marketing, multiplier par trois la valeur de la durée de vie du client et réaliser jusqu'à 50 % d'économies sur les coûts par action publicitaire (CPA).

Pour en savoir plus sur Audiens et sur sa plate-forme de gestion de public, rendez-vous sur www.audiens.com. Pour en savoir plus sur NHN, rendez-vous sur https://www.nhn.com .

Contact pour les médias : press@audiens.com

