Morneau Shepell et LIFT session s'unissent pour améliorer le mieux?être physique des employés





Au moyen d'une application, les clients ont accès à des parcours d'entraînement personnalisés et à des séances de mise en forme en ligne uniques et interactives

TORONTO, le 21 avril 2020 /CNW/ - Morneau Shepell et LIFT session s'associent pour ajouter des programmes d'entraînement fondés sur l'intelligence artificielle (IA) et des interactions en direct avec des entraîneurs à la solution de mieux?être global SynerVie. Les clients de Morneau Shepell pourront profiter des bienfaits qu'apportent ces services de mise en forme très appréciés, ce qui aura une incidence positive sur la culture de leur entreprise, sa compétitivité, sa productivité et la fidélisation de ses employés. Les employés peuvent participer aux séances de mise en forme virtuelle de LIFT pour améliorer leur santé physique et réaliser leurs objectifs de mise en forme grâce à un entraînement virtuel et des programmes, tout ça, dans le confort de leur foyer.

Puisque LIFT session est accessible dans la plateforme SynerVie de Morneau Shepell, les employés de près de 15?000 organisations clientes dans le monde sont mieux outillés pour profiter des bienfaits des programmes de mise en forme virtuels fondés sur l'IA afin d'atteindre leurs objectifs, tout en ayant directement accès à des entraîneurs certifiés pouvant répondre à leurs questions et leur fournir du soutien. Les utilisateurs peuvent participer à des séances de groupe en direct ou à des séances d'entraînement individuel en ligne. Les employeurs pourront utiliser LIFT de manière exclusive et recourir à des défis corporatifs pour ajouter une dimension sociale au mieux?être des employés.

« Nous avons effectué une recherche approfondie dans le marché pour trouver une solution de mise en forme stimulante, pratique, motivante et amusante qui répond aux besoins très variés des clients, affirme Neil King, président, SynerVie et vice-président exécutif, Morneau Shepell. LIFT session offre tout ça. L'élément le plus important, c'est que les séances virtuelles de mise en forme de LIFT aident les gens à maintenir une bonne santé physique, même si leur routine habituelle est perturbée, ce qui est le cas actuellement en raison de la pandémie de COVID?19. »

« Morneau Shepell innove plus rapidement que tout autre fournisseur de services de mieux?être sur le marché, indique Raffi Tchakmakjian, président-directeur général, LIFT session. Nous sommes fiers que des milliers d'entreprises formidables dans le monde aient accès à notre plateforme de mise en forme pour inciter leurs employés à être en santé et ainsi obtenir un avantage concurrentiel. »

Les employeurs investissent de plus en plus dans des programmes de gestion proactive de la santé, s'inscrivant ainsi dans la tendance qui consiste à adopter une approche plus holistique de la santé, du mieux?être et de la forme physique des employés. L'ajout de la plateforme de mise en forme de LIFT session à la solution de mieux-être global SynerVie aide les employés à gérer leur mieux?être de façon proactive et à adopter un mode de vie sain adapté à leur réalité personnelle.

Les clients de Morneau Shepell et leurs employés ont accès à LIFT session dans les applications mobile et Web SynerVie par Morneau Shepell, dans le portail TravailSanteVie et dans l'application Mon PAE.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite ainsi que les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6?000 employés qui travaillent avec près de 24?000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

À propos de LIFT session

L'objectif de LIFT session est de permettre à tout le monde d'accéder aux meilleures expériences de mise en forme, sur demande et de n'importe quel endroit. En offrant ses services par l'entremise de fournisseurs et d'entreprises de solutions de mieux-être, LIFT session rend sa plateforme de mise en forme accessible à des millions de clients partout dans le monde.

Les clients de LIFT session sont invités à participer à des séances automatisées fondées sur l'IA, à des séances de groupe en direct et à des séances d'entraînement individuel en ligne, soit par eux-mêmes ou dans le cadre de défis corporatifs LIFT très stimulants. La plateforme fournit un vaste éventail de cours de mise en forme, allant de l'entraînement par intervalles à haute intensité au Pilates et au yoga, en passant par les étirements dynamiques et la mobilité. Grâce à LIFT session, les participants peuvent atteindre leur objectif personnel, qu'ils souhaitent s'entraîner en vue d'une compétition, se préparer à un événement, perdre quelques kilos ou adopter un mode de vie sain. Suivez LIFT session sur Instagram et Facebook @liftsession.

