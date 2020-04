« Noms fictifs » présenté en ligne - Un exercice de fin d'année par les finissants et finissantes du Conservatoire





QUÉBEC, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - La fermeture des établissements d'enseignement n'arrête pas les futurs diplômés du Conservatoire d'art dramatique de Québec ! Dirigés cette fois par Maryse Lapierre, ils présenteront, sous forme de monologues, un collage interactif du texte d'Olivier Sylvestre, noms fictifs, du 4 au 17 mai. Un lien vers la plateforme web sera disponible sur la page Facebook du Conservatoire d'art dramatique de Québec, dès le 4 mai à 19 h 30.

Des textes sur la toxicomanie

Noms fictifs fait suite à la dizaine d'années durant lesquelles l'auteur oeuvrait comme intervenant social dans un centre de répit pour toxicomanes. Un premier roman qui, à travers les témoignages d'intervenants-personnages fortement inspirés de la réalité, dresse le portrait de la relation d'aide auprès des personnes aux prises avec une dépendance. « Les textes qui constituent noms fictifs me sont tombés dessus comme la foudre. Une de ces pulsions d'écriture qu'on doit suivre impérieusement, sans réfléchir, quitte à s'y perdre. », confie Olivier Sylvestre.

S'adapter en temps de confinement

Les récits de noms fictifs se présentent sous forme de monologues. Un heureux hasard qui permettait de facilement adapter l'ultime exercice pédagogique des finissant.e.s aux réalités engendrées par la pandémie de la COVID-19. Depuis le 16 mars, la réflexion et l'adaptation du texte d'Olivier Sylvestre se sont faites par télétravail dans le respect des mesures de distanciation sociale. Une plateforme web créée pour l'occasion donnera accès à une série de vidéos faites maison réalisées individuellement par chaque membre de l'équipe, interprétant leur monologue respectif.

Stéfanelle Auger, Anne-Virginie Bérubé, Samuel Bouchard, Charles-Antoine Brochu, Lauriane Charbonneau, Paloma De Muylder, Laurence Gagné-Frégeau, Maude Lafond, Myriam Lenfesty, Laurent Marion, Vincent Paquette et Ian Thibault interprèteront leurs textes de chez eux. Les conceptrices, Alice Poirier et Géraldine Rondeau présenteront une étude visuelle inspirée par l'oeuvre. Maryse Lapierre qui devait auparavant signer la mise en scène d'une pièce dans notre théâtre précise « qu'il s'agit d'une étape de travail [et que] nous gardons espoir de présenter la version scénique ultérieurement. »

LIEU ET BILLETTERIE Diffusion gratuite en ligne nom fictifs d'Olivier Sylvestre sous la direction de Maryse Lapierre -- du 4 mai 2020 dès 19 h 30 jusqu'au 17 mai 2020

À PROPOS DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir le formidable talent de ses élèves.

SOURCE Conservatoire d'art dramatique de Québec

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :