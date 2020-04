Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le mardi 21 avril 2020

Le Comité d'investissement communautaire de TELUS à Montréal a annoncé aujourd'hui qu'il versait 130 000 $ en dons à des organismes communautaires locaux pour les aider à faire face à la pandémie de COVID-19 et qu'il s'engageait à verser un montant...

Le Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec a annoncé aujourd'hui qu'il versait 135 000 $ en dons à des organismes communautaires locaux pour les aider à faire face à la pandémie de COVID-19 et qu'il s'engageait à verser un montant...

En regard des situations préoccupantes rapportées récemment par les médias au sujet de certains centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), le Collège des médecins du Québec (CMQ), l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)...