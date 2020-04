Les Aliments Dare font leur part pour aider les Canadiens durant la pandémie de COVID-19





Les Aliments Dare Limitée soutiennent les banques alimentaires locales durant la crise

CAMBRIDGE, ON, le 21 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Dare Limitée ont annoncé avoir remis 100 000 boîtes de biscuits Pattes d'ours aux banques alimentaires du Canada durant la pandémie de COVID-19. Les boîtes de ces biscuits populaires chez les enfants ont été distribuées aux endroits où les besoins sont les plus criants, selon Banques alimentaires Canada. Le don s'inscrit dans le cadre d'un engagement à soutenir les collectivités durant cette période difficile.

À mesure que la pandémie mondiale de COVID-19 se poursuit, les banques alimentaires connaissent une croissance fulgurante de la demande. Banques alimentaires Canada est préoccupée par une possible pénurie des denrées alimentaires. Au Canada, 34 % des personnes qui ont recours aux banques alimentaires sont des enfants1. Il s'agit de milliers d'enfants qui ont de la difficulté à manger à leur faim.

« En tant qu'entreprise familiale canadienne, il est important pour nous d'aider les communautés locales », affirme Peter Luik, président des Aliments Dare. « Chez Dare, nous reconnaissons notre chance, et nous savons que c'est une période difficile pour de nombreux Canadiens. Nous voulons donc offrir notre soutien. »

Alors que la COVID-19 continue de sévir, les Aliments Dare poursuivent l'ensemble de leurs activités, en tant que maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada. L'entreprise de produits de consommation emballés, dont le siège social se situe à Cambridge, s'efforce de continuer d'assurer la santé et la sécurité de ses employés en prenant les mesures de sécurité recommandées, notamment la distanciation sociale, le contrôle obligatoire à l'entrée des installations de production, le nettoyage accru, et plus encore.

« Bien que la production d'aliments soit essentielle en ce moment, il est primordial que nous accordions la priorité à la santé et à la sécurité de nos employés », déclare M. Luik. « Nous suivons les directives du gouvernement pour nous assurer que nos employés restent en santé et que nos activités de production se poursuivent. »

Les Aliments Dare continueront de rester à l'affût d'autres moyens d'aider les collectivités au Canada et aux États-Unis. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont les Aliments Dare gèrent la pandémie de COVID-19, visitez la page suivante : https://www.darefoods.com/ca_fr/covid19.

Pour en savoir plus sur Banques alimentaires Canada ou pour faire un don, visitez la page suivante : https://foodbankscanada.akaraisin.com/Donation/Event/DonationInfo.aspx?seid=21925&mid=48.

Au sujet des Aliments Dare Limitée

Dare possède une magnifique histoire comme entreprise familiale canadienne. Avec six usines de fabrication, 1 300 employés et 125 années d'activité, Dare fait partie du tissu social et économique du Canada. Dare se consacre toujours entièrement à la production de nourriture novatrice de qualité supérieure. Fabriquée au Canada et aux États-Unis, notre gamme de biscuits, craquelins, biscottes et bonbons est vendue à travers l'Amérique du Nord et dans plus de 50 pays. Apprenez-en plus à l'adresse suivante : https://www.darefoods.com/ca_fr.

