RobotShop et PurrSong annoncent une exclusivité de distribution pour la litière automatique LavvieBot S





MIRABEL, Quebec, le 21 avril 2020 /CNW/ - RobotShop.com, la principale source mondiale en matière de robotique, annonce aujourd'hui son partenariat avec PurrSong, Inc., fabricant de la toute nouvelle litière automatique haut de gamme, la LavvieBot S. RobotShop est désormais le distributeur exclusif de cette litière robotisée en Amérique du Nord et en Europe.

RobotShop vend des robots domestiques depuis plus de 17 ans, et proposera désormais la LavvieBot S à ses clients dans ses nombreuses boutiques en ligne disponibles en plusieurs langues, pays et devises. La LavvieBot S sera également offerte via plusieurs revendeurs basés en Amérique du Nord et en Europe. RobotShop respectera les mêmes normes de qualité en matière de service client grâce à son réseau de centres de logistique et de services dédiés à soutenir toutes les demandes de service pendant la période de garantie du fabricant et même au-delà.

Il est possible de précommander cette litière automatique dès aujourd'hui sur le Site Web de RobotShop. La première partie de l'inventaire sera reçue dans ses entrepôts cet été.

« Je suis ravi d'annoncer que la LavvieBot sera disponible via RobotShop, surtout considérant sa solide présence mondiale et sa réputation dans le secteur robotique. La passion et la confiance qui nous animent chez PurrSong pour la LavvieBot S ont été renforcées par le fait que RobotShop ait constaté le potentiel de notre produit, compte tenu de sa vaste expérience dans la vente de solutions automatisées pour les animaux de compagnie à travers le monde. Ce partenariat constitue le choix idéal dans la mesure où il offre un solide soutien à notre mission consistant à fournir les meilleures solutions de soins pour les animaux de compagnie », a déclaré Taegu Noh, fondateur et PDG de PurrSong.

Grâce à une R&D approfondie, la LavvieBot S est la litière autonettoyante automatique la plus sûre et la plus innovante sur le marché. La LavvieBot S ne se contente pas simplement de séparer les déchets de la litière propre lorsque votre chat quitte la boîte à litière. Celle-ci se remplit automatiquement pour éliminer la corvée de remplissage pendant une durée allant jusqu'à 3 semaines. Elle permet également de préserver la qualité de l'air intérieur, dans la mesure où elle élimine les odeurs grâce à un désodorisant à base de gel naturel. Elle est également capable de différencier plusieurs chats, et suit la santé urinaire de ceux-ci grâce à l'application PurrSong qui vous permet de vous assurer que vos chats restent en bonne santé.

« Nous sommes ravis de nous associer à PurrSong afin d'offrir à nos clients d'Amérique du Nord et d'Europe ce nouveau produit innovant », a déclaré Julie Gendron, vice-présidente du développement de marché chez RobotShop. « Nous sommes certains que ce produit sera utile pour les amoureux des chats, et qu'il facilitera les soins apportés aux animaux que nous aimons. »

D'après les experts, le marché des litières autonettoyantes est en plein essor. Or, avec plus de 150 millions de chats aux États-Unis et en Europe, et dans la mesure où nos vies quotidiennes sont de plus en plus remplies, les produits tels que le LavvieBot S se révéleront des produits indispensables pour de nombreux propriétaires de chats.

À propos de PurrSong :

PurrSong, Inc. a été créée pour fournir une meilleure compréhension et communication entre les animaux de compagnie et les humains, grâce à l'utilisation de la technologie. PurrSong se focalise sur l'invention de solutions sécurisées et intelligentes dédiées aux soins des animaux de compagnie, pour la commodité et le confort des animaux de compagnie et de leurs maîtres à travers le monde.

Pour en savoir plus sur PurrSong et la LavvieBot S, rendez-vous sur www.lavviebot.com

À propos de RobotShop. Inc. : RobotShop est la première source mondiale de technologie robotique. Il fournit des robots personnels, domestiques et professionnels, des plateformes de développement, des kits et des pièces robotiques spécialisées. RobotShop est également une source importante pour l'éducation, l'innovation et la recherche en robotique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.robotshop.com.

Contacter l'auteur

Julie Gendron vice-présidente du développement de marché - commerce électronique

1-450-420-1446

jgendron@robotshop.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1155859/lavviebot_s_automatic_litter_box.jpg

SOURCE RobotShop Inc.

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :