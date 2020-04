Le Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec remet 135 000 $ à des organismes communautaires pour les aider à faire face à la COVID-19





QUÉBEC, 21 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec a annoncé aujourd'hui qu'il versait 135 000 $ en dons à des organismes communautaires locaux pour les aider à faire face à la pandémie de COVID-19 et qu'il s'engageait à verser un montant supplémentaire de 265 000 $, pour un total de 400 000 $ en 2020. Les trois comités d'investissement communautaire de TELUS au Québec remettront 1,3 million de dollars à des dizaines d'organismes aux quatre coins de la province afin d'épauler les clients et les collectivités alors qu'ils sont confrontés à l'adversité.



« En cette période sans précédent, l'impact positif du secteur communautaire est plus essentiel que jamais. Alors que les organismes ajustent rapidement leur capacité à répondre aux besoins, l'appui financier du Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec sera essentiel pour mettre les bonnes ressources à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin », souligne Martin Cousineau, président du Comité et président et chef de la direction du Réseau des Cliniques Lobe. « Les comités d'investissement communautaire de TELUS confient aux leaders locaux, lesquels connaissent les besoins de leurs communautés, le pouvoir de choisir les projets d'organismes qui auront le plus grand impact positif possible sur la vie de leurs concitoyens. Nous sommes fiers de continuer à soutenir des initiatives communautaires essentielles pendant cette crise. »

Le Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec versera un don aux 19 organismes suivants pour les aider à faire face à la COVID-19 :

Fondation CERVO - service de repas aux personnes personnes touchées par une maladie neurologique, une maladie mentale ou une dépendance.

- service de repas aux personnes personnes touchées par une maladie neurologique, une maladie mentale ou une dépendance. Ressources familiales la vieille caserne Montmorency - programme de distribution d'aliments et de cartes prépayées pour aider les familles impactées par la pandémie.

- programme de distribution d'aliments et de cartes prépayées pour aider les familles impactées par la pandémie. Centre de pédiatrie Sociale de Lévis - programme de soutien en santé mentale durant la pandémie de la COVID-19.

- programme de soutien en santé mentale durant la pandémie de la COVID-19. École d'Entrepreneurship de Beauce - programme virtuel de botanique pour les jeunes.

- programme virtuel de botanique pour les jeunes. Fondation Village Monde - application mobile et ateliers virtuels sur l'histoire des communautés locales.

- application mobile et ateliers virtuels sur l'histoire des communautés locales. Productions Plateforme - visites guidées virtuelles d'installations sonores à la fine pointe de la technologie.

- visites guidées virtuelles d'installations sonores à la fine pointe de la technologie. Le Tremplin Lévis - programme d'ateliers éducatifs virtuels pour les jeunes.

- programme d'ateliers éducatifs virtuels pour les jeunes. Les Violons du Roy - des ateliers virtuels pour que les jeunes à risque puissent apprendre à jouer d'un instrument.

- des ateliers virtuels pour que les jeunes à risque puissent apprendre à jouer d'un instrument. Association YWCA de Québec - camp de musique pour les jeunes filles de genre non conforme.

- camp de musique pour les jeunes filles de genre non conforme. Le Coeur à lire - programme virtuel d'alphabétisation pour les jeunes.

- programme virtuel d'alphabétisation pour les jeunes. Accès transports viables - programme de communication en technologie pour les jeunes.

- programme de communication en technologie pour les jeunes. Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean - ateliers pour les jeunes ayant subi des blessures au cerveau.

- ateliers pour les jeunes ayant subi des blessures au cerveau. Centre Social de la Croix Blanche - activités pour les jeunes sans-abri et ceux vivant avec une dépendance.

- activités pour les jeunes sans-abri et ceux vivant avec une dépendance. La Fondation Dr Clown - extension du programme de Dr Clown pour les patients hospitalisés en soins pédiatriques.

- extension du programme de Dr Clown pour les patients hospitalisés en soins pédiatriques. Fondation Santé Beauce-Etchemin - ouverture d'une salle adaptée pour les jeunes souffrant de retards de développement physique.

- ouverture d'une salle adaptée pour les jeunes souffrant de retards de développement physique. Fondation Sourdine - programme éducatif adapté pour les enfants malentendants.

- programme éducatif adapté pour les enfants malentendants. Grands Frères et Grandes Soeurs, Lac-Saint-Jean Nord - programme de mentorat pour les jeunes filles.

- programme de mentorat pour les jeunes filles. La Rencontre - programme jeunesse en lien avec la gestion du stress et de l'anxiété.

- programme jeunesse en lien avec la gestion du stress et de l'anxiété. Solidarité Sainte-Ursule - ateliers de jardinage pour les jeunes vulnérables.

Depuis 2005, les 13 comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada ont remis 75 millions de dollars à des organismes caritatifs locaux qui aident les jeunes vulnérables à avoir accès à des programmes axés sur les technologies, la santé et l'éducation pour qu'ils puissent s'épanouir dans un monde de plus en plus numérique.

Le 18 mars, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a promis de verser une aide d'urgence de 10 millions de dollars pour soutenir et renforcer les capacités du système de santé public, de même que l'intervention communautaire partout au Canada. Cette aide financière pourra notamment servir à l'achat de nouvelles technologies et de nouveaux équipements médicaux, tels que des respirateurs, et accroître le soutien aux initiatives en santé mentale et aux programmes de sécurité alimentaire, d'aide aux personnes âgées isolées et de formation à distance.

Pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant la pandémie de COVID-19, visitez telus.com/covid19 .

À propos de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).



