RBC iShares élargit sa gamme de FNB axés sur le développement durable

TORONTO, 21 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, RBC iShares a élargi sa gamme de fonds négociés en bourse (les « FNB ») avec le lancement de trois nouveaux FNB qui excluent les combustibles fossiles et dont la négociation des parts devrait commencer aujourd'hui à la Bourse de Toronto. Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc., gérera les FNB axés sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») qui s'ajoutent à la gamme de FNB RBC iShares axés sur le développement durable. BlackRock Canada annonce aussi qu'elle apporte des changements aux dénominations et aux frais de gestion de plusieurs FNB iShares ESG à compter du 21 avril 2020.



Croissance de la demande pour les placements axés sur le développement durable

Le fait que les investisseurs considèrent de plus en plus le risque lié au développement durable comme un risque de placement et qu'ils souhaitent accroître la résilience de leur portefeuille stimule l'intérêt et la demande pour les stratégies de placement axées sur le développement durable. Ainsi, compte tenu de cette nouvelle tendance de la part des investisseurs, les actifs sont réorientés dans cette catégorie. En 2019, la croissance des fonds indiciels axés sur le développement durable s'est rapidement accélérée à l'échelle mondiale, l'apport à ces fonds ayant triplé pour atteindre un sommet record de 55 milliards de dollars1, et l'on s'attend d'ailleurs à ce que cette tendance se poursuive étant donné la progression de la demande pour des solutions axées sur le développement durable.

Pat Chiefalo, Directeur général, chef des Fonds iShares, BlackRock Canada :

« Le développement durable est devenu un élément essentiel dans la composition d'un portefeuille puisque les investisseurs souhaitent de plus en plus assainir leur style de placement et élaborer un portefeuille plus résilient face à l'avenir. Les FNB axés sur le développement durable ont simplifié et rehaussé cette possibilité. RBC iShares tient à éclairer les investisseurs dans leur choix et, à cette fin, a élargi sa plateforme de solutions de placement axées sur le développement durable pour y inclure de nouveaux produits assortis de filtres ESG avancés qui excluent certains placements, notamment les placements dans les combustibles fossiles. »

Nouveaux FNB qui excluent les combustibles fossiles

Les trois nouveaux FNB qui excluent les combustibles fossiles s'appuient sur le succès de la gamme existante des FNB iShares ESG, et sont appelés les FNB « ESG Advanced ». Ces FNB cherchent actuellement à reproduire les indices qui appliquent des filtres sophistiqués en fonction de diverses activités et dont les entreprises qui les composent doivent répondre à des critères ESG généraux de base (déterminés par le fournisseur d'indices) pour y être incluses.

Nom du Fonds Symbole Frais de gestion iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF XCSR 0,15% iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF XUSR 0,20% iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF XDSR 0,25%

Les indices actuels appliquent des filtres pour exclure les titres des sociétés qui participent de façon significative à des activités liées aux combustibles fossiles, au divertissement pour adultes, à l'alcool, au cannabis (XCSR seulement), au jeu, au tabac, au génie génétique, aux armes controversées, aux armes nucléaires, aux armes à feu détenues par des civils, aux armes conventionnelles, aux prisons à but lucratif, aux prêts à condition abusive, à l'huile de palme et à l'énergie nucléaire, ainsi que des sociétés qui participent à des controverses commerciales graves, dans chaque cas, tel qu'en décide le fournisseur de l'indice.

Changements apportés aux FNB iShares ESG existants

À compter du 21 avril 2020, les dénominations et les frais de gestion des FNB iShares ESG suivants seront modifiés comme suit :

Ancienne dénomination Nouvelle dénomination Symbole Nouveaux frais de gestion iShares ESG MSCI Canada Index ETF iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF XESG 0,15% iShares ESG MSCI USA Index ETF iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF XSUS 0,20% iShares ESG MSCI EAFE Index ETF iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF XSEA 0,25% iShares ESG MSCI Emerging Markets Index ETF iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF XSEM 0,30%2 Nom Symbole Nouveaux frais de gestion iShares ESG Canadian Aggregate Bond Index ETF XSAB 0,15% iShares ESG Canadian Short Term Bond Index ETF XSTB 0,15%

Les FNB iShares ESG mentionnés ci-dessus seront appelés les FNB « ESG Aware ». Les FNB ESG Aware cherchent à reproduire les indices qui mettent l'accent sur les sociétés cumulant des critères ESG favorables en général et sont optimisés dans le but de maintenir un risque et un profil de rendement prévu similaires aux indices boursiers en général.

Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement et aux symboles boursiers de ces FNB. Aucune mesure ne doit être prise par les porteurs actuels des parts de ces FNB en conséquence de ces changements.

Les investisseurs et conseillers qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements au sujet de la gamme de FNB RBC iShares sont invités à visiter : rbcishares.com .

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d'investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières, nous offrons à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 31 mars 2020, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 6,47 billions de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/ca | Twitter : @BlackRockCA | Blogue : www.blackrockblog.com/can/ | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock .

À propos d'iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d'expérience, à une gamme de plus de 900 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 1,85 billion de dollars américains au 31 mars 2020, iShares continue d'ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement3.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 460 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États?Unis, en Europe et en Asie.

MSCI ESG Research, Bloomberg ou Barclays ne parrainent ni ne cautionnent les fonds ou les titres mentionnés aux présentes, pas plus qu'elles n'en font la promotion. En outre, MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays ne sont pas responsables des fonds ou des titres ou des indices sur lesquels ces fonds ou ces titres sont basés. Le prospectus renferme une description plus détaillée de la relation restreinte que MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays entretiennent avec Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée et des fonds connexes.

MSCI et EAFE sont des marques de commerce de MSCI, Inc. (« MSCI »). Les fonds XESG, XSUS, XSEA, XSEM, XCSR, XUSR et XDSR sont autorisés à utiliser la marque MSCI et, au besoin, la marque EAFE aux termes d'une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., qui vise notamment la licence octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. pour l'utilisation des indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé à Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée une sous-licence pour l'utilisation de ces marques de commerce. Les fonds XSEG, XSUS, XSEA, XSEM, XCSR, XUSR et XDSR ne sont ni commandités, ni parrainés, ni promus par MSCI, qui ne vend pas leurs parts et ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans ces fonds et ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d'autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisée sous licence. © Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. 2020. Tous droits réservés.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Maeve Hannigan, BlackRock Communications, 416 564?1540.

1 Morningstar, Sustainable Funds U.S. Landscape Report (14 février 2020); déclaré en $ US.

2 S'il y a lieu, BlackRock Canada ou un membre de son groupe a droit à une rémunération en contrepartie de ses services en qualité de gestionnaire de chaque FNB iShares dans lequel le FNB pourrait investir (une « rémunération relative à un produit sous-jacent » et, collectivement avec les frais de gestion devant être versés à BlackRock Canada, la « rémunération annuelle totale »). Comme la rémunération relative à un produit sous-jacent est incluse dans la valeur marchande des FNB iShares dans lesquels ce FNB pourrait investir, elle est prise en charge indirectement par ce FNB. BlackRock Canada rajustera les frais de gestion qui lui seront payables par le FNB en question pour s'assurer que la rémunération annuelle totale versée directement ou indirectement à BlackRock Canada et aux membres de son groupe par ce FNB n'excédera pas le pourcentage de la valeur liquidative indiquée dans le présent tableau. La rémunération annuelle totale ne comprend pas la TVH. La rémunération relative à un produit sous-jacent prise en charge indirectement par ce FNB est calculée et cumulée chaque jour et versée au moins une fois par année. Les termes importants qui ne sont pas par ailleurs définis dans le présent communiqué ont le sens qui leur est donné dans le prospectus des FNB.

3 D'après un actif sous gestion de 6,47 billions de dollars américains au 31 mars 2020.

