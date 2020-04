La Fondation AMC s'engage à verser 20 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19





OTTAWA, le 21 avril 2020 /CNW/ - Au vu des pressions exceptionnelles que subit le système de santé en ce moment, la Fondation AMC (FAMC) est ravie d'annoncer une contribution de 20 millions de dollars, l'un des plus importants dons faits jusqu'à présent dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ce montant sera versé sous forme de subventions ciblées afin de répondre aux besoins urgents de divers groupes et domaines du système de santé, notamment les suivants :

Recherche et innovation en médecine familiale : 5 millions de dollars seront alloués au programme de subventions pour la lutte contre la COVID-19 de la Fondation pour l'avancement de la médecine familiale (FAMF).

5 millions de dollars seront alloués au programme de subventions pour la lutte contre la COVID-19 de la Fondation pour l'avancement de la médecine familiale (FAMF). Hôpitaux de première ligne et lutte des médecins et autres travailleurs de la santé contre la COVID-19 :

5 millions de dollars iront au Frontline Fund for Healthcare Workers, qui soutient les travailleurs de la santé ainsi que les hôpitaux ayant au moins 100 lits et une unité de soins intensifs (USI);



5 millions de dollars serviront à la création d'un fonds par la FAMC pour aider les hôpitaux communautaires;



250 000 $ seront alloués au Fonds d'urgence COVID-19 de Médecins Sans Frontières.

Apprenants en médecine : Plus de 5 millions de dollars seront alloués à 17 facultés de médecine pour atténuer les difficultés financières des étudiants et des résidents dans le contexte de la COVID-19.

« Les médecins et les fournisseurs de soins de santé du Canada luttent contre la COVID-19 dans des conditions difficiles, où les ressources se raréfient et où de nombreuses sources d'incertitude affectent le travail quotidien, explique Allison Seymour, présidente de la FAMC. Nous espérons que ce don important permettra d'intensifier les efforts déployés en première ligne partout au pays pour contrer la menace de la COVID-19. Nous voulons aussi en profiter pour remercier les médecins et les fournisseurs de soins de santé canadiens de leur courage et de leur dévouement. »

Le don annoncé d'aujourd'hui s'ajoute au travail réalisé par l'Association médicale canadienne (AMC) pour soutenir les médecins et les apprenants en médecine, unis dans le combat contre la pandémie. Dans son travail auprès de responsables fédéraux et de ses médecins membres, l'AMC offre une expertise en politiques, demande la prise de mesures, informe les médecins et le grand public, et crée une vaste gamme de ressources.

La FAMC verse des dons importants à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et à des donataires reconnus qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé. La FAMC est un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée dont l'unique membre est l'Association médicale canadienne. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site cmaf-famc.org/fr.

SOURCE La Fondation Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :