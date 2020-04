EDAN va expédier des milliers de dispositifs médicaux au NHS Nightingale





SHENZHEN, Chine, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Pour alléger la pression sur les équipements médicaux, EDAN coopère avec le National Health Service (service national de santé, NHS) pour installer des milliers de moniteurs de patients dans les hôpitaux du Royaume-Uni, y compris le premier hôpital NHS Nightingale dédié au traitement des patients atteints de coronavirus. Outre le dernier lot destiné au Royaume-Uni, EDAN a déjà envoyé, en mars, plus de dix mille appareils dans des régions européennes durement touchées comme l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne.

Avec la propagation mondiale de COVID-19, EDAN a réussi à réagir rapidement pour répondre aux besoins croissants de matériel médical. Jusqu'à présent, la ligne de production est ajoutée à 18 lignes pour répondre aux besoins dans le monde entier.

« EDAN, qui possède des décennies d'expérience sur le marché international, a gagné la réputation et la confiance de tous ces pays. Il est de notre responsabilité de nous engager activement pour aider à combattre le virus », a déclaré le directeur général d'EDAN, Jack Xie.

Aux côtés de ses employés locaux des filiales du monde entier, EDAN aide à la livraison dans les pays qui en ont besoin. Ceux qui sont allés à NHS Nightingale sont issus d'EDAN UK. Xie a mentionné que, pour assurer la santé de ses employés locaux, EDAN a envoyé des milliers de kits de protection à ses employés et partenaires au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et dans de nombreux autres pays. Lors de la propagation de coronavirus à Wuhan, EDAN a maintenu le record de zéro infection pour ses employés de première ligne.

En ce qui concerne les produits, EDAN propose une large gamme de produits, des plus simples aux plus sophistiqués, qui peuvent répondre à des besoins divers en matière de surveillance de patients, de tests ABG, de tests ECG et d'échographie. Xie a déclaré : « Nous espérons pouvoir aider autant que nous le pouvons. Comme l'a demandé l'OMS et comme nous l'avons toujours dit depuis l'épidémie, nous sommes unis, pour notre avenir commun. C'est la bataille que nous allons gagner. »

À propos d'Edan Instruments, Inc.

Edan est une entreprise de soins de santé qui se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en fournissant des produits et des services médicaux de qualité, innovants et axés sur la valeur. Depuis plus de 20 ans, Edan est le pionnier d'une gamme complète de solutions médicales qui s'adressent à un large éventail de pratiques de soins de santé, notamment l'ÉCG diagnostique, l'obstétrique et la gynécologie, l'imagerie par ultrasons, le diagnostic in vitro, la surveillance des patients, les tests au point de service et les soins vétérinaires. Les professionnels de la santé du monde entier dépendent des technologies médicales de pointe et de l'excellent service à la clientèle d'Edan.

