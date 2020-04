Milrem Robotics et InnoVfoam mettent au point des pompiers robotisés





Milrem Robotics, le leader de la robotique terrestre européenne, et InnoVfoam, le spécialiste des technologies d'extinction par mousse, travaillent à l'élaboration de systèmes d'extinction d'incendie robotisés capables d'assister voire de remplacer les pompiers dans les environnements les plus hostiles.

Les solutions de lutte anti-incendie mises au point conjointement associent les véhicules terrestres sans pilote (UGV, unmanned ground vehicle) Multiscope Rescue de Milrem Robotics et divers systèmes de lutte contre l'incendie développés par InnoVfoam, plus précisément les proportionneurs de mousse et les moniteurs d'incendie.

Les pompiers-robots sont télécommandés par des pompiers restés à distance sûre tout en ayant une vue d'ensemble complète de la zone des opérations grâce à diverses caméras thermiques et infrarouges et à des capteurs embarqués sur les robots, qui permettent en outre de détecter les fuites de gaz ou de substances chimiques.

Les moniteurs d'incendie peuvent être commandés indépendamment de l'UGV grâce à d'autres caméras placées sur celui-ci et à des moniteurs qui donnent la possibilité au véhicule de changer de position tout en conservant une vue d'ensemble parfaite de l'incendie. Le système peut également être doté de systèmes préventifs et répressifs et de fonctions autonomes supplémentaires.

« Outre les incendies en zones urbaines, de vastes incendies de forêt et de paysage se déclenchent chaque année, qui mettent en péril l'environnement, la vie des populations et évidemment, celles des soldats du feu. Les systèmes que nous concevons avec InnoVfoam peuvent atténuer les dangers auxquels les pompiers font face et contribuer à contenir les incendies plus rapidement », a déclaré Kuldar Väärsi, PDG de Milrem Robotics.

Le système Multiscope Rescue possède une charge utile maximale de 1 200 kg et une force de traction de 21 000 N, ce qui permet de l'équiper de diverses charges spécifiques à la lutte contre l'incendie, dont des réservoirs de mousse ou d'eau, mais également des drones embarqués offrant une perception optimisée de la situation.

Les pompiers robotisés peuvent par ailleurs transporter de lourdes lances d'incendie et atteindre des zones ou pénétrer dans des structures inaccessibles à des véhicules plus volumineux ou susceptibles de s'effondrer sur les pompiers. En cas de feux de forêt ou de paysage, les pompiers robotisés peuvent être largués pour s'atteler à la circonscription des incendies.

Les moniteurs d'incendie d'InnoVfoam sont capables de délivrer de 2 000 à 20 000 litres d'eau et de mousse par minute.

Le premier produit résultant des efforts conjoints des deux sociétés est un système Multiscope Rescue sur lequel a été montée Hydra, la pompe skid du moniteur d'incendie d'InnoVfoam.

Admirez le Multiscope Rescue en action ici - https://youtu.be/5cdtOLt93XA

