La Banque CIBC annonce un nouveau programme de prêts offerts en collaboration avec Exportations et développement Canada afin de fournir des liquidités aux entreprises canadiennes





Le nouveau Programme de crédit aux entreprises répond aux besoins de trésorerie des moyennes et grandes entreprises

TORONTO, le 20 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que ses clients peuvent maintenant présenter une demande dans le cadre du nouveau Programme de crédit aux entreprises (PCE) d'Exportations et développement Canada (EDC), qui offre des prêts pouvant atteindre 6,25 millions de dollars pour fournir des liquidités dont les entreprises canadiennes ont grand besoin.

« Les entreprises privées sont à la base de notre économie en tant qu'innovateurs, entrepreneurs et employeurs, mais un grand nombre d'entre elles font face à d'importants problèmes de liquidités à court terme en raison de la crise de la COVID-19, a déclaré Jon Hountalas, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, CIBC. Le Programme de crédit aux entreprises aidera à répondre aux besoins critiques de financement à court terme des entreprises commerciales canadiennes afin de les aider à maintenir leurs activités aujourd'hui et à jouer un rôle de premier plan dans notre reprise économique à venir. »

Le PCE d'EDC est offert aux entreprises canadiennes axées sur le marché intérieur et sur les exportations sous forme de prêt à terme ou de marge de crédit d'exploitation pour financer leurs besoins en fonds de roulement. La garantie offerte par EDC couvre 80 % de la facilité de crédit. Les directeurs relationnels de Groupe Entreprises peuvent renseigner les entreprises sur l'admissibilité au PCE et sur les critères particuliers de ces prêts.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux mesures d'allègement déjà offertes aux entreprises clientes de la Banque CIBC, comme le report des versements sur les prêts ordinaires, les prêts hypothécaires et les marges de crédit ainsi que le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes pour répondre aux besoins des petites entreprises. Jusqu'à maintenant, la Banque CIBC a reporté les paiements de milliers d'entreprises canadiennes pour alléger le fardeau des flux de trésorerie en cette période difficile.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PCE d'EDC offert aux clients de la Banque CIBC, veuillez consulter le site Web de Groupe Entreprises sur les mesures d'aide relatives à la COVID-19.

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, du Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

