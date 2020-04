Transcription du message de la gouverneure générale du Canada sur la fusillade en Nouvelle-Écosse





OTTAWA, le 20 avril 2020 /CNW/ - Chers citoyens de la Nouvelle-Écosse,

Aucun mot ne peut décrire l'horreur et la tristesse que nous avons tous ressentis, à travers le pays, en apprenant la nouvelle de la terrible violence qui a fait tant de victimes dans votre province.

Alors que la Nouvelle-Écosse subit déjà une immense pression en raison des défis posés par la pandémie de la COVID-19, cet acte inqualifiable ajoute un autre niveau de douleur et de chagrin. Nous avons tous le coeur brisé.

Nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à la famille et aux collègues de la gendarme Heidi Stevenson, dont le courage dans l'exercice de ses fonctions ne sera jamais oublié.

Nos meilleurs voeux également, à tous ceux qui ont été blessés, dans leur corps et dans leur âme, et nos remerciements les plus sincères aux courageux officiers et aux premiers intervenants, qui ont tout mis en oeuvre pour sauver des vies et qui continuent d'assurer notre sécurité.

J'espère que vous pourrez trouver du courage dans leur exemple et du réconfort autour de vous, dans la résilience de votre communauté.

Une tragédie de cette ampleur est si rare dans notre pays qu'elle dépasse notre entendement. Elle dépasse les simples mots. Elle suscite nos pleurs. Et exige notre solidarité.

On ne peut choisir quand les difficultés surviennent, mais on peut choisir comment y répondre.

Plus que jamais, restons unis en ces temps difficiles. Tendons la main. Soyons attentifs les uns envers les autres et prenons soin de ceux qui en ont besoin.

Nous faisons tous partie de la lutte contre le virus. Nous sommes tous ensemble face à l'adversité.

La lumière est devant nous, même si elle peut paraitre bien lointaine.

Mes plus sincères condoléances.

Julie Payette

