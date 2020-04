FPI Nexus annonce la date de publication de ses résultats du premier trimestre et la conférence téléphonique pour ses résultats, les distributions des mois d'avril et mai 2020 et une émission d'unités évaluées à 2,30$ par unité en règlement d'une dette





MONTRÉAL et TORONTO, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a l'intention de publier ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2020, avant l'ouverture de la Bourse de Croissance TSX le vendredi 15 mai 2020.



La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00, heure normale de l'Est, le vendredi 15 mai 2020 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 15 juin 2020. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 4378 comme code d'accès.

Distributions d'avril et mai

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 mai 2020 aux détenteurs de parts inscrits au 30 avril 2020.

Le FPI versera aussi une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 juin 2020 aux détenteurs de parts inscrits au 29 mai 2020.

La distribution mensuelle courante du FPI demeure à 0,01333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

Émission d'unités en règlement d'une dette

Le 1er avril 2020, le FPI a émis un total de 2 639 745 parts de société en commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du FPI, évaluée à 2,30 $ par part, en règlement d'un total de 6 071 413,50 $ d'obligations contractuelles. Les parts ont été émises à une prime de 0,78 $ par part au-dessus du prix de clôture de 1,52 $ des parts du FPI le 1er avril 2020. Les parts de société en commandite de catégorie B sont convertibles en parts du FPI sur une base d'un pour un. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, les parts émises sont assujetties à une période de détention de quatre mois qui expirera le 1er août 2020.

Les parts ont été émises conformément à une entente de gestion de développement conclue entre le FPI et le vendeur de la propriété de Richmond (Colombie-Britannique) (le « Partenaire Richmond »), en vertu de laquelle le FPI a retenu les services du Partenaire Richmond pour gérer le développement de la propriété de Richmond, et en vertu de laquelle le FPI partagera l'augmentation de la valeur de la propriété de Richmond avec le Partenaire Richmond, tel qu'indiqué précédemment dans le communiqué de presse du FPI du 26 mars 2020, et paiera des frais de gestion de développement au Partenaire Richmond. Les 2 639 745 parts émises représentent une avance de 5 000 000 $ (2 173 908 parts) contre la portion du Partenaire Richmond de l'augmentation de la valeur de la propriété (l' « Avance sur augmentation »), ainsi qu'un paiement de 1 071 413,50 $ (465 837 parts) du total de 3 000 000 $ en frais de gestion de développement payables au Partenaire Richmond aux termes de l'entente de gestion de développement.

Le 1er avril 2020, 181 159 parts, évaluées à 416 666 $, ont été libérées au Partenaire Richmond, et le FPI détient les 1 992 749 parts restantes émises en vertu de l'Avance sur augmentation pour paiement au Partenaire Richmond en tranches égales de 181 159 parts le premier de chaque mois, pendant 11 mois, à compter du 1er mai 2020, en règlement complet de l'Avance sur augmentation.

Le 1er août 2020, les 465 837 unités émises au titre des frais de gestion de développement seront libérées au Partenaire Richmond. Bien que les parts soient détenues par le FPI aux fins de paiement, elles n'accumuleront pas de distributions.

Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle du FPI se tiendra à 9h00, heure normale de l'Est, le jeudi 14 mai 2020. Afin de se conformer aux directives du gouvernement et de la santé publique concernant la distanciation sociale en lien avec le Covid-19, les porteurs de parts sont fortement encouragés à soumettre un formulaire de procuration ou un formulaire d'information de l'électeur avant la réunion, et à ne pas prévoir y assister en personne. La réunion sera disponible par conférence téléphonique: 1-604-638-5340 ou 1-800-319-4610 et par webdiffusion: http://services.choruscall.ca/links/nexusreit20200514.html .

Le FPI prévoit déposer sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction et les documents connexes auprès des autorités en valeurs mobilières sur SEDAR et poster ces documents aux porteurs de parts le ou vers le 23 avril 2020.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 72 immeubles comportant une superficie locative d'environ 4,0 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 107 329 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 24 457 000 parts du FPI.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

