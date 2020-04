Groupe Birks annonce des mesures pour faire face aux impacts financiers de COVID-19





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI) a annoncé aujourd'hui que la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif et prévoit qu'elle continuera à affecter négativement les opérations de la Société au moins aussi longtemps que les magasins de la Société demeureront fermés. Tel qu'annoncé précédemment, les magasins de la Société ont été fermés à travers le Canada depuis le 18 mars 2020. À la suite de ces fermetures, la Société a subi de fortes baisses de ses ventes, incluant une baisse d'environ 70% par rapport à l'année précédente pour la période du 18 mars au 16 avril 2020. Les responsables gouvernementaux et les professionnels de la santé publique, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial au Canada, ont récemment prolongé la fermeture des magasins et les lignes directrices de distanciation sociale pour protéger les Canadiens. Par conséquent, les magasins de la Société demeureront fermés jusqu'à nouvel ordre conformément aux directives gouvernementales. La Société continue d'offrir les services de concierge par téléphone et d'exploiter ses activités de commerce électronique, car certains gouvernements provinciaux ont désigné le commerce électronique comme un « service essentiel » qui, avec les opérations de support, sont autorisés à opérer.

« En ces temps sans précédent et difficiles, tous les magasins Maison Birks restent fermés, ce qui contribue à une baisse significative des revenus », a déclaré Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks. « Cette situation imprévue nous a obligée à prendre des décisions difficiles pour nous assurer que Groupe Birks se positionne pour sortir de cette crise mondiale. La force de notre marque et les mesures que nous avons prises nous permettront de traverser cette tempête. »

À la suite de ces développements, Groupe Birks a pris diverses mesures afin d'atténuer l'impact financier de COVID-19. La Société a temporairement mis à pied plus de 80% de ses employés sans rémunération, mis en oeuvre des réductions temporaires de salaire de base de 20% pour ses hauts dirigeants et réduit sa semaine de travail de 20% pour la plupart des employés qui restent actifs. La Société continuera d'offrir des prestations de santé à ses employés qui ont été temporairement mis à pied.

Groupe Birks a également pris des mesures pour réduire ses dépenses de marketing d'environ 57% pour le premier trimestre de l'exercice 2021, a considérablement réduit ses dépenses discrétionnaires, a négocié des conditions de crédit étendues avec ses fournisseurs et des accommodements de loyer avec ses propriétaires, et a reporté plus de 2,4 millions de dollars de dépenses en immobilisations jusqu'au premier trimestre de l'exercice 2021. Le conseil d'administration de la Société a également temporairement réduit sa rémunération de 20%.

L'activité de Groupe Birks est particulièrement sensible à la réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs. À ce jour, cette éclosion a causé, et continue de causer, des perturbations importantes sur les marchés financiers à l'échelle mondiale et au Canada, ce qui pourrait entraîner une baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs, et qui pourrait à son tour avoir une incidence, possiblement importante, sur les affaires, les ventes, la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. La Société ne peut prédire dans quelle mesure ni sur quelle période ses ventes et ses opérations seront affectées par cette épidémie, et les effets pourraient être importants. La Société continue de fonctionner grâce à sa facilité de crédit renouvelable, mais le COVID-19 a entraîné une perturbation importante des marchés financiers mondiaux, qui pourrait avoir un impact négatif sur la capacité de la Société à accéder à du capital à l'avenir. Compte tenu de l'incertitude dans les circonstances, la Société poursuit d'autres actions pour améliorer sa position de liquidité, qui pourrait inclure la conclusion de nouvelles facilités de crédit, dans la mesure du possible.

Groupe Birks continue de suivre de près cette situation et prendra des mesures décisives et mesurées, le cas échéant, sur la base des orientations fournies par les autorités gouvernementales. Dans ces circonstances, des développements hors du contrôle de la Société peuvent nécessiter un ajustement de son plan d'exploitation. La poursuite de la propagation de COVID?19 et la nécessité de prendre des mesures pour limiter la propagation de la maladie auront une incidence sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités comme d'habitude et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la conjoncture économique mondiale, les activités de la Société, ses résultats d'exploitation et sa situation financière.

Les magasins phares de Maison Birks à Montréal, Toronto et Vancouver, ainsi que les magasins Brinkhaus (Calgary) et Graff & Patek Philippe (Vancouver), sont fermés. Cependant, nous avons un service de concierge qui est disponible pour les clients qui ont besoin d'aide. Les clients peuvent continuer de magasiner à partir de leur domicile, soit sur MaisonBirks.com, soit par téléphone au +1 (855) 873-7373 et bénéficieront de la livraison gratuite à domicile.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La Société exploite 27 boutiques Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections Birks sont offertes chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths au Royaume-Uni ainsi que chez plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la marque de luxe la plus prestigieuse au Canada. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives assujetties à des incertitudes et des risques divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) l'ampleur et la durée des perturbations économiques résultant de l'épidémie mondiale de COVID-19, y compris son impact sur les conditions macroéconomiques, en général, ainsi que son impact sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société et le cours de ses actions, ii) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui ont un effet défavorable sur les activités de la Société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause de fluctuations sur les marchés boursiers, d'une baisse des dépenses de consommation et le manque d'achalandage des magasins et le tourisme; ii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; iii) la capacité de la Société à maintenir et à obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, à atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, à maintenir ses coûts à un niveau inférieur, à mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires, à entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, à atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, à concurrencer d'autres joailliers, à réussir ses initiatives de marketing et à assurer le succès de son programme de service à la clientèle et iv) la capacité de la Société à réaliser sa vision stratégique. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20?F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 24 juin 2019 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mise à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

