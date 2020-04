Pour la huitième année consécutive, l'entreprise Ryan est nommée l'un des meilleurs lieux de travail au Canada





Ryan, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services fiscaux et de logiciels, a été nommée l'un des meilleurs lieux de travail au Canada. Pour la huitième année consécutive, Ryan est reconnue comme l'une des grandes entreprises au Canada, qui crée et maintient une culture de grande confiance et de rendement élevé optimisant les résultats opérationnels et la qualité de la vie professionnelle. La liste a été dressée à partir de plus de 80 000 évaluations d'employés sur les cinq dimensions qui établissent la confiance de leur entreprise, soit la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« Je souhaite remercier personnellement les membres de notre équipe au Canada pour le rôle qu'ils ont joué dans la reconnaissance de Ryan parmi le groupe privilégié d'organisations qui démontrent un haut niveau d'engagement des employés », a mentionné Garry Round, président des opérations canadiennes de Ryan. « Je leur sais gré de leur confiance constante en Ryan et leur dévouement pour leur prestation de services à la clientèle et leur atteinte des résultats de classe mondiale. »

« Ce prix distingué contribue à notre engagement mondial continu envers la création et le maintien du meilleur milieu de travail dans le secteur des services fiscaux », a indiqué Ginny B. Kissling, présidente internationale et chef de l'exploitation de Ryan.

La liste des meilleurs lieux de travail au Canada a été dressée par Great Place to Work® Institute Canada, il s'agit de la figure dominante en matière de culture de grande confiance et de rendement élevé sur le lieu de travail. Cette liste a été créée pour déterminer, souligner et honorer les meilleures entreprises qui offrent les meilleurs lieux de travail au Canada. Cette réussite signifie une réduction du roulement du personnel, une satisfaction et une fidélisation supérieures du client, une façon de penser plus novatrice et plus créative, une production élevée et un rendement financier accru.

Ryan compte des bureaux au Canada : Burnaby, Calgary, London, Montréal, Ottawa et Toronto.

Pour de plus amples renseignements sur les meilleurs lieux de travail au Canada, consultez le site?https://www.greatplacetowork.ca/en/best-workplaces/canada-2020-1000-employees ou https://www.greatplacetowork.ca/fr/.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services fiscaux et de logiciels, Ryan est le plus grand cabinet au monde consacré exclusivement à la fiscalité des entreprises. Le cabinet, dont le siège mondial est basé à Dallas, au Texas, fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, provinciale et internationale sur une base multijuridictionnelle, notamment pour le recouvrement d'impôts, le conseil, les réclamations, la conformité et les services technologiques. Ryan s'est vu décerner huit fois le prix « International Service Excellence Award » de la part du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement envers la prestation de services à la clientèle de classe mondiale. S'appuyant sur l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus novateur du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire, composée de plus de 2 700 professionnels et associés, est au service de plus de 15 000 clients dans plus de 50 pays, y compris de nombreuses entreprises phares du classement Global 5000. Pour obtenir plus de renseignements sur Ryan, consultez ryan.com/canada. « Ryan » et « cabinet » sont des termes qui font référence au réseau mondial de la société et qui peuvent désigner un ou plusieurs cabinets membres de Ryan International, chacun constituant une entité juridique distincte.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

