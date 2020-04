EMERGIA INC. COMPTE S'APPUYER SUR LA DISPENSE PERMETTANT LA PROLONGATION DE LA DATE DE DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS EN RAISON DE LA COVID-19





MONTRÉAL, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (CSE: EMER) Émergia Inc. (la « Société » ou « Émergia ») a annoncé aujourd'hui qu'elle s'appuiera sur les dispenses générales accordés par les autorités provinciales en valeurs mobilières, permettant à la Société de prolonger jusqu'à 45 jours le délai de dépôt de ses états financiers annuels et de son rapport de gestion annuel. La direction de la Société prévoit que les états financiers annuels d'Émergia et le rapport de gestion annuel seront déposés le ou vers le 15 juin 2020. La direction d'Émergia et les autres initiés sont soumis à une politique d'interdiction des opérations d'initiés qui reflète les principes énoncés à l'article 9 de la politique nationale 11-207.

Les seuls développements importants de la Société survenus depuis le 28 novembre 2019, soit la date de dépôt des derniers états financiers intermédiaires de la Société, ont été:

Le nom et le symbole boursier de la Société changent pour Émergia Inc. (EMER) et les statuts de la Société sont amendés, tel qu'indiqué dans le communiqué de presse de la Société daté du 16 janvier 2020.



L'émission par la Société d'une débenture convertible garantie de 4 420 000 $ à un investisseur privé afin de rembourser la marge de crédit de la Société auprès de la Banque Royale du Canada, tel qu'indiqué dans le communiqué de presse de la Société daté du 20 février 2020.

La Société surveille avec diligence l'incidence de la COVID-19 sur ses opérations. À ce jour, l'épidémie de COVID-19 n'a pas eu d'impact négatif significatif sur ses opérations. Cependant, l'impact futur de l'éclosion est incertain et ne peut être prévu, et rien ne garantit que l'éclosion n'ait pas d'incidence défavorable importante sur les résultats futurs de la Société.

À PROPOS D'ÉMERGIA INC.

Émergia opère au Canada dans le développement, l'acquisition et la gestion d'immeubles multi-locatifs de type commercial, industriel, résidentiel et bureaux, ainsi que le développement de terrains. La Société a mis en place une plateforme d'investissement basée sur une stratégie intégrée, agile et efficiente de développement pour fins de détention permettant à? la Société de bénéficier des profits reliés au développement ainsi que la valeur ajoutée combinés a? des revenus stables et des profits d'opérations a? long terme.



Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.emergia.com et www.sedar.com.

Source : Émergia Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Henri Petit

Président et Chef de la direction

T: 1.888.520.1414 (Ext. 231)

E: hpetit@emergia.com

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information prospective au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information et les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. On reconnaît la nature prospective des énoncés et de l'information à l'emploi de mots comme « vers », « environ », « potentiel », « projet » ou à l'emploi de verbes comme « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « estimer », « continuer », au futur ou au conditionnel, ou encore d'expressions ou de termes analogues, y compris à la forme négative. Cette information prospective comprend notamment des énoncés à l'égard de l'effet de la pandémie de la Covid-19 sur la situation financière de la Société, de la clôture prévue du placement des unités, de la stratégie et des plans d'affaires, ainsi que des objectifs de la Compagnie ou visant la Compagnie. L'information prospective est fondée sur certaines attentes et hypothèses fondamentales formulées par la Compagnie, notamment des attentes et des hypothèses concernant le respect de toutes les conditions de clôture, le fait qu'aucun droit de résiliation n'a été exercé et le moment de l'obtention et l'obtention de l'approbation des autorités de réglementation à l'égard du placement privé et la disponibilité des sources de capitaux. Même si la Compagnie estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles cette information prospective est fondée sont raisonnables, on ne doit pas s'y fier outre mesure étant donné que rien ne garantit qu'elles se révèlent exactes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment l'effet de la pandémie de la Covid-19 sur la situation financière de la Société, le secteur immobilier et la société dans son ensemble, le marché pour la négociation des actions, la volatilité du cours des actions et d'autres risques généralement attribuables aux activités de la Compagnie. Pour obtenir de plus amples renseignements à l'égard des risques et des incertitudes, vous pouvez consulter le MD&A de la Compagnie déposé sur SEDAR au www.sedar.com .

LES INFORMATIONS PROSPECTIVES CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ REPRÉSENTENT LES ATTENTES DE LA COMPAGNIE À LA DATE DE CE COMMUNIQUÉ ET, PAR CONSÉQUENT, PEUVENT CHANGER APRÈS CETTE DATE. LES LECTEURS NE DOIVENT PAS ATTRIBUER UNE IMPORTANCE INDUE À DES INFORMATIONS PROSPECTIVES ET NE DOIVENT PAS SE FIER À CES INFORMATIONS À UNE AUTRE DATE. BIEN QUE LA COMPAGNIE PEUT CHOISIR DE LE FAIRE, ELLE NE S'ENGAGE PAS À METTRE À JOUR CES INFORMATIONS À UN MOMENT QUELCONQUE, À MOINS QUE CE NE SOIT NÉCESSAIRE, CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLE.





