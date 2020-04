Traxens lance une offre de conteneurs intelligents afin d'aider son écosystème mondial de partenaires à survivre à la pandémie de COVID-19





Traxens, un fournisseur de données et de services de haute valeur pour l'industrie de la logistique, annonce aujourd'hui l'introduction d'une nouvelle tarification pour aider ses partenaires mondiaux à gérer les défis engendrés par la pandémie de COVID-19. La société offre à présent un prix de 35 dollars par trajet de conteneur sec intelligent ? dans un effort visant à renforcer l'industrie de la logistique.

La pandémie de COVID-19 affecte actuellement les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Dans un marché volatile, les chaînes d'approvisionnement doivent être résilientes et capables de s'adapter rapidement et efficacement. Les modifications des accords commerciaux mondiaux, ainsi que d'autres facteurs, créent toujours un certain degré d'incertitude dans les chaînes d'approvisionnement. Mais, cette année, le COVID-19 a fait passer les incertitudes dans les chaînes d'approvisionnements à un tout autre niveau.

Cependant, dans ce contexte incertain, des partenariats et des collaborations renforcés peuvent émerger. Les solutions de conteneurs intelligents de Traxens fournissent une visibilité en temps réel des cargaisons mondiales. Ses services de conteneurs intelligents et de données fournissent aux clients des aperçus des données clés sur le moment, le lieu et la raison de la survenue de ruptures ou de retards. Avec des aperçus précis à portée de main, les clients peuvent prendre des décisions rapides et collaborer avec des partenaires et des clients pour minimiser les coûts, les retards et les arriérés, ce qui est particulièrement important dans le climat actuel.

Traxens pense que si chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement a accès à ces aperçus vitaux, le secteur sera mieux placé pour un retour à la normale lorsque la pandémie sera sous contrôle. C'est la raison pour laquelle Traxens fait maintenant à ses clients cette offre spéciale jusqu'à la fin de l'année 2020. Les clients actuels bénéficieront automatiquement du nouveaux prix de 35 dollars par trajet de conteneur sec intelligent ; cette importante économie est également disponible pour les nouveaux clients, qui auront accès à une visibilité en temps réel et bénéficieront d'une confiance renouvelée dans les décisions fondées sur des données. Les solutions IdO de Traxens offrent aux clients une plus grande tranquillité d'esprit et davantage de résilience dans une période où l'industrie du transport est durement éprouvée par les perturbations des expéditions découlant du COVID-19.

« En temps de crise, Traxens a un engagement sociétal envers toutes les parties prenantes et ses clients finaux, raison pour laquelle nous avons fortement réduit le coût de nos solutions IdO. Les services de conteneurs intelligents de Traxens permettront aux parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement de collaborer efficacement, avec une visibilité 24h/24 des informations sur les conteneurs alors que le monde s'efforce de retrouver sa pleine capacité opérationnelle. Alors que le secteur est confronté à des délais de livraison allongés et à des temps d'arrêt plus importants, il existe un besoin d'accéder 24h/24 et 7j/7 à l'activité des conteneurs et à une meilleure visibilité des conteneurs retenus dans les ports de transbordement, aux contrôles aux frontières et en douane, c'est pourquoi Traxens souhaite monter au créneau et se rendre utile », a déclaré Jacques Delort, directeur général de Traxens. « Lorsque cette pandémie sera derrière nous, notre espoir est que nous serons tous en meilleure position et plus résilients, prêts à répondre aux nouvelles demandes avec souplesse et efficacité. »

À propos de Traxens

Traxens accompagne la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La technologie IdO révolutionnaire de la société, son expertise dans la science des données, son expérience de la logistique mondiale et son leadership en matière de normes révèlent la valeur des données en temps réel générées par les actifs en transit en mer, sur le rail et sur la route. Des centaines d'affréteurs mondiaux font confiance à Traxens. La société leur permet de baisser leurs coûts de transport de porte à porte, d'optimiser leurs investissements et de réduire les risques. Grâce à ses partenariats avec des compagnies maritimes et ferroviaires de premier plan, ainsi qu'avec des ?smart ports', Traxens aide tous les acteurs de l'écosystème mondial de la chaîne logistique à améliorer leur prise de décision, leurs opérations et leur service client. Traxens est une entreprise privée dont le siège social est situé à Marseille, en France.

