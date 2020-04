Biotalys établit un Conseil consultatif scientifique





GAND, Belgique, 20 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments développant une nouvelle génération de biocontrôles basés sur les protéines, annonce aujourd'hui la création de son Conseil consultatif scientifique (CCS) composé de leaders d'opinion et d'experts reconnus du secteur qui fourniront des conseils scientifiques et techniques pour accélérer le développement des solutions de biocontrôle uniques de Biotalys.



Le CCS accompagnera l'équipe de direction de Biotalys pour prendre des décisions importantes alors que la Société continue de faire progresser le développement de son nouveau biofongicide phare qui devrait entrer sur le marché américain en 2022. Le CCS fournira également une perspective scientifique externe pour développer et valider la plateforme de découverte unique de Biotalys et son pipeline multi-indications de nouvelles solutions de biocontrôle basées sur les protéines pour des applications dans l'agriculture et l'industrie alimentaire.

Hilde Revets, directrice scientifique de Biotalys, a déclaré : « La création de notre CCS est une étape importante pour la croissance future de notre société et représente une véritable validation de notre science révolutionnaire et de notre plateforme technologique de pointe. Nos experts du CCS soutiendront et évalueront nos choix stratégiques pour façonner l'avenir d'un approvisionnement alimentaire sûr et durable. » Luc Maertens, directeur des opérations de Biotalys, a ajouté : «Nous sommes très heureux et privilégiés de bénéficier d'un groupe aussi complémentaire d'experts du secteur pour continuer de préparer la commercialisation de notre biofongicide phare et accélérer notre pipeline unique de biocontrôles aux nouveaux modes d'action. Leur compréhension et leur expérience approfondies du secteur, allant de la technologie au développement de produits, en passant par les affaires réglementaires et l'entrée sur le marché, seront inestimables pour le succès futur de notre entreprise. »

Les membres ayant été choisis pour intégrer le CCS de Biotalys comprennent :

Adrian Percy , titulaire d'un doctorat ? Président du Conseil consultatif scientifique

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur agricole, Adrian est un ardent défenseur des besoins et des avantages de l'agriculture moderne. C'est aussi un fervent partisan du développement et de l'adoption des nouvelles technologies agricoles et alimentaires qui contribuent à la sécurité alimentaire mondiale tout en préservant l'environnement. M. Percy occupe actuellement le poste de directeur technologique d'UPL Ltd et était auparavant responsable de la recherche et du développement de la division dédiée aux sciences des cultures de Bayer dans le cadre de son comité exécutif. Il a rejoint Biotalys en tant que membre indépendant du Conseil d'administration en 2018. Il est toxicologue de formation et a obtenu son doctorat en biochimie à l'université de Birmingham.





Mme Campbell est une cadre supérieure passionnée par l'innovation technologique qui possède plus de 28 ans d'expérience dans le secteur agricole mondial. Au cours de son mandat chez Syngenta, elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la R&D, de la production et de la chaîne d'approvisionnement et possède une vaste expérience pour amplifier la technologie, depuis l'idée dans le laboratoire jusqu'à la production commerciale et aux produits sur le terrain. Elle est actuellement responsable de Syngenta pour l'évaluation des nouvelles technologies et des opportunités commerciales dans le paysage technologique agricole et est membre exécutive du Comité dédié au fonds de capital-risque d'entreprise de Syngenta.





M. Joo est actuellement vice-président de la biologie chez Oerth Bio. Il apporte plus de 20 années d'expertise dans les sciences des laboratoires secs et humides qui sont essentielles à l'innovation dans les technologies émergentes. Utilisant les deux approches en tant que directeur de l'informatique, il a dirigé les efforts de génomique et de bioinformatique chez AgraQuest, une société de biopesticides, qui a été rachetée par Bayer en 2012. Au sein de Bayer, il a occupé diverses positions stratégiques dans les domaines des caractéristiques et de la biologie, en se concentrant sur l'identification et l'amélioration de nouvelles caractéristiques ou de nouveaux microbes pour le contrôle des mauvaises herbes, des ravageurs et des maladies. Avant de rejoindre Oerth, M. Joo était responsable de la découverte de microbiomes chez BASF. Il possède également 10 ans d'expérience auprès de startups en biotechnologie dans le domaine de la thérapie humaine. Il a reçu sa licence en biologie et sa licence en informatique à l'université de Pennsylvanie. Il a obtenu son doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'université de Californie à Berkeley et a mené ses recherches postdoctorales à l'UCSF.





Depuis janvier 2019, M. Placke travaille en tant que conseiller technologique indépendant en sciences de la vie et il est actuellement président du Conseil consultatif de Rottendorf Pharma. M. Placke a quitté Bayer AG où il a occupé des postes de direction à l'échelle mondiale dans la R&D ainsi que dans la production pendant plus de 15 ans. Il était responsable du développement et de la sécurité des produits ainsi que des affaires réglementaires chez Bayer CropScience. Il était par ailleurs chargé de l'approvisionnement et de la qualité des produits de Bayer Animal Health et de la division Pharma. Il est passionné par l'agriculture durable et croit aux nouvelles technologies pour améliorer et sécuriser la productivité agricole et les revenus des agriculteurs tout en minimisant l'impact environnemental. Il accorde également beaucoup d'importance à l'acceptation sociétale des technologies et à la confiance dans la science. M. Placke a obtenu son doctorat en sciences naturelles à l'université de Wurtzbourg (institut de pharmacie). Il est pharmacien de formation et a étudié à l'université de Marbourg.

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire est sûr et durable.

Sur la base de sa plateforme technologique révolutionnaire, la Société développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, luttant contre des ravageurs et maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette.

Les solutions de biocontrôle uniques de Biotalys, basées sur les protéines, combinent les caractéristiques et la consistance de haute performance des produits chimiques avec le profil de sécurité propre des produits biologiques, ce qui en fait les agents idéaux en termes de protection des cultures pour les applications pré-récolte comme post-récolte. La Société est en passe de lancer son premier biofongicide aux États-Unis en 2022, avec par la suite des commercialisations dans le monde entier.

Biotalys a été fondée en 2013 en tant que société détachée du VIB (Institut flamand de biotechnologie) et a levé 61 millions d'euros à ce jour auprès d'investisseurs internationaux spécialisés. La Société est basée dans le cluster de biotechnologies de Gand, en Belgique. Davantage d'informations sont disponibles sur www.biotalys.com .

