ROSE ScienceVie obtient sa licence de production de cannabis

HUNTINGDON, QC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie, créée en 2016 par des Québécois pour offrir aux Québécois un cannabis de qualité produit ici, est fière d'annoncer avoir reçu le feu vert de Santé Canada pour cultiver du cannabis à ses installations d'Huntingdon, dans la MRC du Haut-St-Laurent.

Ce permis fait de ROSE ScienceVie le 35e producteur accrédité par l'organisme fédéral au Québec. «?L'obtention de ce permis signifie beaucoup pour nous. Il confirme tout le travail, le temps et les argents investis depuis quatre ans dans ce projet majeur. Il confirme aussi que les Québécois auront bientôt accès à des produits du cannabis de grande qualité, cultivés et développés entièrement chez nous. Ça revêt d'ailleurs une tout autre importance en cette période où rester positif, penser sécurité et agir localement est plus important que jamais?», assure Francois Limoges, cofondateur et directeur du marketing chez ROSE, au nom de ses partenaires Davide Zaffino et Brian Stevenson.

Installée à Huntingdon notamment pour contribuer à la relance et la diversification économique de cette communauté, ROSE créera d'ici la fin de l'année plus de 35 emplois. Ces emplois s'ajoutent aux quelque 50 déjà en place depuis le démarrage de l'entreprise. «?Ces postes sont créés dans le but de pourvoir, exploiter et optimiser davantage nos installations de pointe vouées à la culture et à l'éducation sur le cannabis à Huntingdon?», a mentionné Francois Limoges. Ces emplois seront créés dans le respect des directives gouvernementales et en garantissant la protection des employés.

Depuis 2019, ROSE est le distributeur exclusif de la marque Dubon ainsi que d'autres marques propriétaires pour le compte de son partenaire Tilray/High Park au Québec. Pendant le reste de 2020, ROSE s'apprête à ajouter à son portefeuille des produits et des marques novateurs fabriqués au Québec et développés à l'intérieur de ses installations de culture strictement contrôlée, le tout en gardant bien en tête les besoins des Québécois.

À propos de Rose ScienceVie

ROSE a été fondée par un groupe d'experts cumulant des décennies d'expérience à travers le monde dans divers marchés réglementés.

Depuis sa fondation en 2016, ROSE aura créé 90 emplois au Québec, dont 38 nouveaux emplois d'ici la fin de l'année 2020.

Tout comme ses marques partenaires, les produits de la famille ROSE sont développés et distribués en exclusivité pour le marché québécois.

Rose ScienceVie est un fier membre de sa communauté et recourt à des infrastructures parmi les plus sophistiquées de l'industrie :

Un complexe de culture en intérieur de 5?000 mètres carrés à Huntingdon , au Québec

22 aires de culture étanches, à température contrôlée



Des systèmes de sécurité avancés mesurant en temps réel et de façon intégrée les données du bâtiment et de chaque plant qu'il abrite.



Des plants entièrement exempts de pesticides et préservés des maladies et parasites grâce à des produits naturels exclusivement



Des produits examinés rigoureusement à tous les stades de leur développement



Un lieu où s'affairent les cultivateurs parmi les plus respectés au monde

