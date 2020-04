Des enseignants de partout au Québec ont parlé finances personnelles à plus de 10 000 élèves





MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers est fière d'annoncer le nom des gagnants de la quatrième édition du concours On parle argent dans ma classe!. Après tirage au sort, cinq prix de 1 000 $ ont été remis à des enseignants participants qui ont utilisé en classe un ou plusieurs outils offerts par l'Autorité et le Réseau québécois de l'éducation financière. Le concours, qui s'est déroulé du 1er octobre 2019 au 1er mars 2020, visait spécifiquement les enseignants du Québec des niveaux primaire, secondaire et collégial, et de l'éducation aux adultes.

Les cinq enseignants gagnants sont :

Jocelyne Frenette , de l'école La Concorde ( Senneterre );

, de l'école La Concorde ( ); Pierrick Jasmin , de l'école Évangéline (Montréal);

, de l'école Évangéline (Montréal); Nathalie Jobin , de l'école Saint-Lucien ( Saint-Edmond-les-Plaines );

, de l'école ( ); François Moniz, de l'école secondaire Sainte-Anne ( Daveluyville );

( ); Dave Ouellet , de l'école du Mistral ( Mont-Joli ).

« Nous remercions tous les enseignants qui ont participé au concours. Grâce à leur engagement, plus de 10 000 élèves du Québec ont eu l'occasion d'acquérir et de mettre en pratique des notions de finances personnelles en recourant aux outils de l'Autorité et de ses partenaires », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers.

Le concours On parle argent dans ma classe! s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2019-2022 de la Stratégie québécoise en éducation financière, un important chantier visant l'amélioration de la santé financière des Québécois dont l'Autorité est le maître d'oeuvre.

« À l'heure où une bonne partie du Québec est confinée en raison de la COVID-19, nous encourageons les parents d'élèves qui souhaitent faire de l'éducation financière à la maison à consulter la Zone enseignants Tesaffaires! de notre site Web pour y dénicher des vidéos, des exercices et des calculateurs ludiques », a ajouté Camille Beaudoin, directeur de l'éducation financière à l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

