Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement





QUÉBEC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la demande du premier ministre du Québec, M. François Legault, le drapeau du Québec est mis en berne sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, aujourd'hui à 13 h 30, à la mémoire des victimes des tragiques événements survenus en Nouvelle-Écosse.

Le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis, tient à exprimer, au nom de tous les parlementaires, ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à tous les Canadiens et Canadiennes, et condamne ce geste de violence atroce.

