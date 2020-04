PerkinElmer introduit des solutions pour optimiser les analyses des laboratoires dans les domaines de la pharmaceutique, des semi-conducteurs, de la biosurveillance, de l'alimentation et des matériaux





PerkinElmer, Inc., un chef de file mondial qui s'engage en faveur de l'innovation pour un monde en meilleure santé, a agrandi aujourd'hui son portefeuille de solutions d'analyse et d'automatisation destinées aux tests de qualité, de sécurité et de contenu. S'adressant aux laboratoires travaillant dans les domaines de la pharmaceutique, des semi-conducteurs, de la biosurveillance, de l'alimentation, des matériaux et de la recherche universitaire, ces nouvelles solutions contribueront à optimiser les flux de travail, à mieux définir les informations et les performances, et à simplifier leur utilisation. Les solutions annoncées sont:

Multi quadripôles ICP-MS NexION® 5000 ? pour les analyses d'éléments traces dans des matrices complexes, cette solution génère des résultats précis et répétables contribuant à assurer la pérennité du laboratoire. En s'appuyant sur de nouvelles technologies propriétaires, il s'agit de la première solution de sa catégorie à proposer quatre quadrupôles ? dépassant même les rigoureuses exigences de tests d'éléments traces pour les laboratoires travaillant dans des domaines tels que la R&D des semi-conducteurs, la fabrication de dispositifs ou encore la biosurveillance. Ces nouvelles solutions vont au-delà de la performance actuelle du triple quadripôle ICP-MS afin de fournir des concentrations équivalentes au bruit de fond (BEC) exceptionnellement basses de <1 ppt, même dans du plasma chaud, et d'excellentes limites de détection dans une solution adaptable aux matrices et à faible entretien.

Spectromètre Spectrumtm 3 ? une solution de spectroscopie FT-IR à triple plage fournissant 100 balayages/seconde pour les laboratoires pharmaceutiques, de polymères, de matériaux, alimentaires, universitaires ou chimiques effectuant des recherches de pointe, du développement de produit ou de la surveillance de réactions. Fonctionnant pour des échantillons solides, liquides ou gazeux, et proposant des options de plage IR rapprochée, intermédiaire et éloignée dans un seul instrument, cette solution garantit une flexibilité d'utilisation à toute épreuve. Elle convient également pour des utilisateurs de divers niveaux de compétence, étant donné qu'elle est la première plateforme FT-IR à offrir une solution de couplage TG-IR (EGA4000) entièrement intégrée.

Pour des applications plus poussées, cette solution peut être facilement couplée à l'analyseur thermogravimétrique TGAtm 8000 et au système de chromatographie Clarus® SQ8 GC/MS de PerkinElmer. Ce Spectrum 3 est également doté du logiciel Spectrumtm 10 de PerkinElmer (y compris le logiciel à résolution temporelle intégrée et les options de conformité CFR 21 Part 11) et la connectivité nuagique via le logiciel NetPlustm ? fournissant ainsi des résultats précis, des flux de travail intégrés et une collaboration mondiale en temps réel.

Spectromètre Spectrumtm Two + - une solution FT-IR hautement performante pour les analyses qualité et compositionnelles de routine fournissant des résultats rapides et précis avec une connectivité nuagique sécurisée. La solution bénéficie en outre d'un format compact, d'accessoires UATR (réflectance totale atténuée universelle) optimisés et d'un écran tactile robuste.

Série d'auto-échantillonneurs S20 - une solution qui offre rapidité, robustesse et polyvalence dans l'automatisation des échantillons pour les laboratoires désirant de stimuler leur productivité, de réduire leurs coûts d'opération et de pérenniser leurs capacités en spectroscopie.

"Que les laboratoires cherchent à garantir l'efficacité des produits pharmaceutiques, à répondre aux réglementations des matériaux, à obtenir un niveau ultra-trace d'impureté dans les processus des semi-conducteurs, ou à tester les falsifications alimentaires, ils veulent aussi être plus productifs et collaboratifs, et générer des résultats hautement fiables et des données innovantes", déclare Suneet Chadha, VP et directeur général, marchés appliqués, PerkinElmer. "Nos nouvelles solutions ICP-MS à quatre quadripôles, FT-IR et d'automatisation sont conçues pour permettre aux scientifiques et aux techniciens d'aller plus loin, de travailler de manière plus intelligente et de se préparer à répondre aux besoins et aux exigences de demain."

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, aux chercheurs et aux médecins de relever les défis les plus complexes dans les sciences et les soins de santé. Avec pour mission d'innover pour un monde en meilleure santé, nous apportons des solutions uniques destinées aux marchés des diagnostics, des sciences du vivant, alimentaires et appliqués. Nous mettons en place des partenariats stratégiques avec des clients pour fournir plus rapidement des informations plus précises étayées par une connaissance du marché et une expertise technique approfondies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.perkinelmer.com.

