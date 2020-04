Mediagrif mobilise son expertise et sa technologie pour assurer la continuité des affaires de ses clients opérant dans des secteurs d'activité critiques





LONGUEUIL, QC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un chef de file des technologies du commerce, trouve de nouvelles façons d'aider ses clients à travers l'Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe et d'Asie durant cette période sans précédent. Nos secteurs d'activité sont essentiels pour assurer la continuité des affaires dans des industries critiques telles que l'équipement médical, les épiceries ainsi que l'approvisionnement du secteur public à plusieurs niveaux de gouvernements et d'agences.

En combinant la force des bases de fournisseurs de nos secteurs d'activité liés à l'approvisionnement stratégique et à la collaboration dans la chaine d'approvisionnement, nous avons pu rapidement créer un lien entre l'offre et la demande des fournisseurs et des acheteurs d'équipement médical, permettant ainsi une meilleure réponse aux besoins critiques en fournitures médicales. Cette démarche élargit efficacement la base de fournisseurs à partir de laquelle les réseaux de soins de santé peuvent se procurer des équipements essentiels.

Dans le secteur de l'approvisionnement stratégique, nous avons déployé plusieurs initiatives pour aider nos partenaires à assurer leurs besoins d'approvisionnement continus en accélérant leur transition vers un processus d'approvisionnement sans papier. Cela minimise non seulement les perturbations potentielles dans leur processus d'approvisionnement, mais permet également aux fournisseurs de trouver plus facilement de nouveaux contrats indispensables à leur survie. Nous avons observé une augmentation significative du nombre de nouveaux organismes publics en Amérique de Nord qui se sont joints à notre réseau, représentant une augmentation de 100% par rapport à la même période l'an dernier. 75% des entités gouvernementales nouvellement enregistrées utilisent la fonction de soumission électronique des offres (EBS). Dans l'ensemble, plus de 50% de tous les clients gouvernementaux utilisent désormais EBS, comparativement à 25% le mois dernier.

Notre équipe de commerce électronique a également travaillé avec diligence pour soutenir des clients de renom dans le secteur de l'épicerie qui ont vu une augmentation spectaculaire de l'utilisation de leurs canaux en ligne, avec des volumes atteignant un trafic dix fois la normale. Ce groupe met également en place des services pour aider les détaillants, des PME aux grandes entreprises à travers l'Amérique du Nord, à devenir rapidement opérationnels avec leur propre site web transactionnel, leur permettant ainsi de maintenir une partie vitale de leur entreprise ouverte.

« Nous travaillons sans relâche et trouvons de nouvelles façons d'aider nos clients à traverser cette période difficile. Nous nous sommes rapidement adaptés au modèle du travail à domicile et avons pu assurer une continuité des affaires à 100% », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif. « Nous anticipons une augmentation de la demande pour certaines de nos solutions de commerce interentreprises, alors que les entreprises réalisent, plus que jamais, l'importance de la numérisation de leurs opérations. Je suis fier de l'ensemble de l'équipe Mediagrif et je suis également convaincu que nous sortirons de cette crise plus forts et bien positionnés pour la croissance. »

