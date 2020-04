Bus.com nomme Maxie Lafleur au poste de PDG





La plate-forme de location d'autobus et le fournisseur de transport de groupe se prépare à un fort rebond de l'industrie des voyages de groupe

MONTRÉAL, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Bus.com est heureux d'annoncer la nomination de Maxie Lafleur en tant que présidente-directrice générale et membre du conseil d'administration. Mme Lafleur a rejoint Bus.com, une plate-forme de location d'autobus et un fournisseur de services de transport collectif, en juillet 2019 au poste de cheffe des services financiers. Le conseil d'administration a procédé à cette nomination après la démission de l'ancien PDG et cofondateur Kyle Boulay, qui demeure un actionnaire important de la société. Ce changement intervient alors que la société envisage d'accélérer le développement de technologies perturbatrices, de renforcer ses capacités de mise à l'échelle et envisage de faire des acquisitions potentielles.

Mme Lafleur est une jeune et talentueuse cheffe d'entreprise qui a rapidement gravi les échelons professionnels avec une vaste expérience dans la transformation digitale et la croissance d'entreprises B2B. Elle possède également une solide expertise en fusions et acquisitions et en expansion commerciale par le biais de co-entreprises au sein de grandes sociétés internationales. Plus récemment, elle a joué un rôle déterminant en tant que cheffe des services financiers chez Bus.com, en améliorant la rentabilité de l'entreprise et en redéfinissant la façon dont Bus.com se positionne sur le marché. Son expérience de travail à l'étranger en Europe et en Asie positionne favorablement l'entreprise pour l'expansion dans de nouveaux pays.

«Maxie est la bonne personne pour diriger Bus.com vers l'avenir, compte tenu de sa solide maîtrise de notre entreprise et de sa capacité avérée à générer des résultats», a déclaré Josh Breinlinger, membre du conseil d'administration de Bus.com et Directeur Général chez Jackson Square Ventures, qui a investi dans le dernier cycle de l'entreprise. «Parlant au nom du conseil, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Maxie en tant que présidente-directrice générale.»

«Je suis honorée de diriger Bus.com en tant que présidente-directrice générale», a déclaré Mme Lafleur. J'ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec notre exceptionnelle équipe de direction. Nous sommes convaincus que l'industrie de l'affrètement d'autobus se redressera et vivra sa phase de rebond. De cette période difficile, nous sortirons plus résilients grâce aux progrès de notre technologie et aux décisions stratégiques ambitieuses que nous avons prises et continuerons de prendre. »

Bus.com, considérée comme la plateforme digitale de pointe modernisant et consolidant l'industrie fragmentée des voyages en autocar et du transport en groupe en Amérique du Nord, sort d'une levée de fond série B en 2019 qui a vu l'entreprise lever 15 millions USD, permettant l'ajout de professionnels chevronnés à son équipe globale.

Bus.com lance le programme Anges du Bus

Bus.com annonce également une initiative pour soutenir ses partenaires de bus à travers l'Amérique du Nord appelée le Programme Anges du Bus.

«Nous sommes sensibles aux défis auxquels nos partenaires d'autobus en Amérique du Nord sont confrontés. Beaucoup sont de petits opérateurs qui risquent de perdre leurs moyens de subsistance en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, nous avons été décider d'agir et avons mobilisé une partie importante de nos ressources pour les soutenir eux et leurs familles, en fournissant du soutien, des informations et des conseils alors qu'ils prennent des décisions difficiles, renégocient leurs obligations financières et naviguent parmi les nombreuses subventions et programmes gouvernementaux, », A déclaré le co-fondateur et chef des opérations Wolf Kohlberg. «Je suis également très optimiste pour l'avenir de l'industrie et à l'idée de travailler sur ce prochain chapitre aux côtés de Maxie.»

À propos de Bus.com

Bus.com change la façon dont les groupes voyagent en facilitant plus que jamais la réservation d'un bus en ligne. Grâce à sa technologie unique, Bus.com modernise l'industrie des autobus nolisés pour fournir un service sûr, simple et abordable à travers l'Amérique du Nord.

SOURCE Bus.com

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 14:00 et diffusé par :