La Capitale offre une réduction de 60 % sur les primes de soins dentaires de ses régimes d'assurance collective pour alléger le fardeau des PME





QUÉBEC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Capitale Assurance et services financiers annonce une réduction de 60 % sur les primes de soins dentaires de ses régimes d'assurance collective, une mesure visant à alléger le fardeau des PME et des travailleurs afin de les aider à passer au travers de la crise de la COVID-19.

« Un principe de base de l'assurance est que les primes doivent refléter le risque. Les mesures de confinement établies par les autorités et la limitation de certains services entraînent une baisse des réclamations en soins dentaires. À La Capitale, nous croyons que cette diminution doit se refléter dans les primes payées par les entreprises dans le cadre de leur régime d'assurance maladie collective. C'est pourquoi les primes en soins dentaires des mois de mai et de juin seront réduites de 60 % pour les PME offrant cette garantie », a déclaré Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers.

Cette mesure contribuera à alléger le fardeau que fait peser la crise actuelle sur la santé financière de quelque 3000 PME, leurs 70 000 employés et leurs familles, tout en leur permettant de conserver leur couverture d'assurance.

Groupes des secteurs public et parapublic

Par ailleurs, les ententes financières en cours dans les secteurs public et parapublic permettent déjà à ces groupes qui ont la protection dentaire de bénéficier de l'impact de la réduction des réclamations.

La Capitale est soucieuse du bien-être des bénéficiaires de ses régimes d'assurance collective et les tient informés des services disponibles pour trouver l'équilibre en santé physique et mentale par l'entremise de ses partenaires.

La réduction des primes en soins dentaires s'ajoute aux nombreuses autres initiatives prises par La Capitale depuis le début de la crise pour soutenir et aider sa clientèle et la collectivité. Pour plus d'information sur l'ensemble de ces mesures, rendez-vous à lacapitale.com/info-covid

Fidèle à ses valeurs mutualistes depuis près de 80 ans, La Capitale se donne pour mission de protéger ce qui est le plus cher aux yeux de ses membres, leur santé et celle de leurs proches, leur sécurité financière et leurs biens. Cet engagement tient toujours. En cette période de turbulence inédite, La Capitale est particulièrement là pour accompagner et servir ses clients et ses membres.

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 800 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 8,8 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

SOURCE La Capitale assurance et services financiers

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 13:15 et diffusé par :