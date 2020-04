Pandémie de COVID-19 - Directives à respecter pour les propriétaires de baux de villégiature et les utilisateurs du territoire public





QUÉBEC, le 20 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) tient à rappeler aux détenteurs de baux de villégiature et aux utilisateurs du territoire public les directives à respecter durant la pandémie de la COVID-19. En effet, bien que l'accès au territoire public soit toujours possible, il importe de respecter en tout temps les directives données par les autorités de santé publique :

Évitez de vous déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité. Les déplacements liés aux loisirs ne sont donc pas considérés comme « essentiels ». À cet effet, afin de protéger les populations plus vulnérables, des contrôles sont réalisés afin de limiter les entrées et les sorties sur certains territoires.

Il importe également de respecter en tout temps les mesures de distanciations sociales, soit de maintenir une distance physique de 2 mètres entre les personnes.

Rappelons également qu'il est interdit de tenir des rassemblements tant à l'intérieur des propriétés qu'à l'extérieur sur les terrains tant publics que privés.

Aussi, avant de vous rendre dans les parcs régionaux ou dans tout territoire public, assurez-vous que les organismes gestionnaires permettent toujours l'accès aux infrastructures accessoires, notamment les stationnements et les pavillons d'accueil.

Au Québec, c'est près de 49 000 droits d'utilisation d'un terrain public qui sont accordés par le MERN ou par les MRC délégataires à des citoyens et à des organismes privés ou publics. De ce nombre, près de 32 000 droits sont à des fins de villégiature personnelle.

Durant la pandémie

Le MERN poursuit ses activités tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l'évolution de la pandémie. Il s'assure notamment, au cours de la pandémie, du maintien de l'approvisionnement en carburant afin de permettre le transport de marchandises et le maintien de la sécurité publique.

Le MERN poursuit sa mission : assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable.

Le MERN encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Information :

Patrick Harvey

Coordonnateur des relations de presse

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

medias@mern-mffp.gouv.qc.ca

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 12:52 et diffusé par :