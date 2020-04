Maxon annonce Cinema 4D S22





Maxon, développeurs de solutions logicielles professionnelles de modélisation, d'animation et de rendu 3D, a annoncé aujourd'hui Cinema 4D Subscription Release 22 (S22). La prochaine génération de l'application 3D de Maxon et la première version réservée aux abonnés offrent aux clients un accès anticipé à des améliorations massives en termes de performances et d'interactivités, y compris des outils de déballage et d'édition UV, une fonctionnalité de sélection et d'outil de modélisation améliorée, une concession de licence organisationnelle pour les clients en volume et une technologie viewport actualisée avec prise en charge de Metal sur macOS. Maxon a également boosté la compatibilité de pipeline de Cinema 4D avec GLTF export, une intégration GoZ améliorée avec Z-Brush et la prise en charge de matériaux à base de noeuds dans FBX et Cineware. Cinema 4D S22 est disponible dès maintenant pour les clients abonnés. Pour les titulaires de licence perpétuelle de Cinema 4D, une version est prévue plus tard cette année qui intégrera les fonctionnalités de S22 ainsi que d'autres optimisations.

« En septembre dernier, nous avons introduit des options d'abonnement afin de pouvoir proposer des logiciels 3D professionnels à un prix significativement inférieur. Cela nous permet également d'offrir des améliorations et des optimisations plus fréquentes à nos clients abonnés », a déclaré Dave McGavran, PDG de Maxon. « S22 offre aux abonnés un accès anticipé à des solutions puissantes. »

Cinema 4D S22 nécessite au moins Windows 10 ou MacOS 10.13.6, et la dernière version 10.15 pour une expérience optimale.

Cinema 4D S22 peut être téléchargé immédiatement et est disponible pour macOS et Windows.

À propos de Maxon

Maxon est un développeur de solutions professionnelles de modélisation, de peinture, d'animation et de rendu 3D. En janvier, Maxon et Red Giant ont clôturé une fusion des deux sociétés. Les produits primés Cinema 4D, Redshift 3D et Red Giant de la société combinée ont été très largement utilisés pour créer et rendre toutes sortes de projets allant des effets spéciaux époustouflants dans des longs métrages majeurs, aux émissions TV, messages publicitaires, et cinématiques de jeu avant-gardistes pour jeux AAA, en passant par les applications d'illustration médicale, de design architectural et industriel. Les produits MAXON sont disponibles directement sur le site Web de la société et son réseau mondial de distribution. Maxon fait partie du Nemetschek Group.

